Wetteraussichten für Alcúdia: Sonnige Tage und leichte Brisen erwarten Sie! (24.5.2024)

Die Wetterprognose für Alcúdia: Sonnige Frühlingstage voraus!

Während die Insel Mallorca sich dem Sommer nähert, erfreuen sich Einheimische und Besucher gleichermaßen an der angenehmen Wetterlage in Alcúdia. Die kommenden Tage versprechen dabei ideale Bedingungen für Aktivitäten im Freien und genüssliche Stunden am Strand. Hier finden Sie eine detaillierte Vorhersage für die letzte Maiwoche 2024.

Wetterentwicklung der Woche im Detail

Heute, am 24. Mai 2024, erwarten Sie in Alcúdia bei vereinzelten Wolkenfeldern angenehme 22°C. Eine schwache Brise von nur 5 km/h sorgt für eine frische Meeresbrise, ohne zu stören. Mit einer Luftfeuchtigkeit von 62% und einem Luftdruck von 1017 hPa verspricht der Tag, eine ausgeglichene Kombination aus Sonne und Wolken zu bieten.

Der 25. Mai behält die leichten Temperaturen von 22°C bei, jedoch mit kaum Wolken. Der erleichterte Atem wird weiterhin durch die geringe Windstärke von 5 km/h begleitet, während die Luftfeuchtigkeit bei 63% liegt und der Druck bei stabilen 1018 hPa. Die Sonne wird Sie ab 4:24 Uhr morgens willkommen heißen und Ihnen bis zum Sonnenuntergang um 19:04 Uhr Gesellschaft leisten.

Nach einem weiteren Tag mit zerstreuten Wolken am 26. Mai, wo das Thermometer bis zu 26°C anzeigt, nimmt die Wärme am 27. Mai ein wenig ab. Leichter Regen bringt Abkühlung bei 25°C, doch der erfrischende Wind mit 8 km/h wird Sie vor dem Gefühl hoher Feuchtigkeit bewahren.

Ein Highlight der Woche ist sicherlich der 28. Mai, an dem sich der Himmel klar zeigt und die Temperatur auf 20°C sinkt – ein wunderbarer Tag für lange Spaziergänge und das Erkunden der Altstadt. Die folgenden Tage bieten ein gemischtes Bild mit etwas Wolken und spürbarem Sonnenschein bei Temperaturen zwischen 23°C und ansprechenden 28°C am 31. Mai.

Wetteraussichten für das Wochenende

Das Wochenende beginnt am 29. Mai mit einem teilweise bewölkten Himmel und Temperaturen um 23°C. Der darauf folgende Samstag präsentiert sich bei milderen 25°C mit zerstreuten Wolken - ideal für einen Besuch der Wochenmärkte Alcúdias.

Am 31. Mai erreicht das Thermometer einen Höhepunkt von herrlichen 28°C. Der klare Himmel und die frische Brise sorgen für perfekte Bedingungen, um die natürliche Schönheit Alcúdias in vollen Zügen zu genießen. Tagesanfang um 4:21 Uhr und Tagesende um 19:09 Uhr - lange sonnige Stunden stehen Ihnen bevor.

Ob Sie durch malerische Gässchen schlendern, sich auf einem der vielen Golfplätze versuchen oder einfach nur das Meer genießen, das Wetter in Alcúdia begünstigt all dies in der nächsten Woche. Nutzen Sie die Zeit für entspannte Tage unter der mallorquinischen Sonne.

Vielen Dank, dass Sie sich für die Wettervorhersage von der Mallorca Zeitung entschieden haben – bleiben Sie informiert und genießen Sie Ihren Aufenthalt!

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:21:33. +++