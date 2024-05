Wetteraussichten für Puigpunyent: Sonnige Momente und leichte Brisen vom 24. Mai bis 31. Mai 2024 (24.5.2024)

Das aktuelle Wetter und die 7-Tage-Prognose für Puigpunyent

Die malerische Gemeinde Puigpunyent, eingebettet in die wunderschönen Landschaften Mallorcas, erwartet eine Woche mit gemäßigtem Frühlingswetter. Hier ist eine detaillierte Aussicht für jeden einzelnen Tag der kommenden Woche, ideal für Einwohner und Urlauber, die ihre Aktivitäten planen möchten.

Wetterbericht für Donnerstag, den 24. Mai 2024

Wetterbericht für Donnerstag, den 24. Mai 2024 Der Woche beginnt mit angenehmen 21°C und vereinzelten Wolken, die durch den Himmel streifen. Der Wind ist mit nur 4 km/h leicht und nicht beunruhigend, sowie einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50% und einem Luftdruck von 1016 hPa. Genießen Sie den Tagesanbruch um 4:28 Uhr und das Abendrot um 19:05 Uhr.

Klare Himmel am Freitag, den 25. Mai 2024

Klare Himmel am Freitag, den 25. Mai 2024 Am Freitag zeigt sich das perfekte Bild eines klaren Himmels mit einem Höchstwert von 20°C. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf 66%, was zu einer angenehmen Atmosphäre beiträgt, während der Luftdruck leicht auf 1018 hPa ansteigt. Der Wind bleibt weiterhin sanft bei nur 3 km/h.

Wenige Wolken am Samstag, den 26. Mai 2024

Wenige Wolken am Samstag, den 26. Mai 2024 Mit nur einigen wenigen Wolken kann man einen weiteren fantastischen Tag in Puigpunyent erwarten, mit Temperaturen die erneut die 21°C Marke erreichen. Geringfügige Windböen von 3 km/h und eine Luftfeuchtigkeit von 61% runden das Bild ab.

Leichter Regen am Sonntag, den 27. Mai 2024

Leichter Regen am Sonntag, den 27. Mai 2024 Ein leichter Regen wird uns am Sonntag begleiten, jedoch die Temperaturen unvermindert bei 22°C halten. Mit einem Wind von 4 km/h und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 56% bleibt das Wetter angenehm.

Wieder klares Himmel am Montag, den 28. Mai 2024

Wieder klares Himmel am Montag, den 28. Mai 2024 Die neue Woche beginnt mit reinem blauen Himmel und einer maximalen Temperatur von 21°C. Der Wind nimmt etwas zu auf 6 km/h, während die Luftfeuchtigkeit stabil bei 57% bleibt.

Teilweise bewölkt am Dienstag, den 29. Mai 2024

Teilweise bewölkt am Dienstag, den 29. Mai 2024 Der Dienstag wird durch aufgelockerte Bewölkung charakterisiert, die Temperaturen bleiben bei 20°C. Eine leichte Brise von 3 km/h und eine angenehme Feuchtigkeit von 62% sorgen für ein angenehmes Klima.

Einige Wolken am Mittwoch, den 30. Mai 2024

Einige Wolken am Mittwoch, den 30. Mai 2024 Mit nur wenigen Wolken, die sich über das Tal ziehen, wird es mit 21°C erneut ein idealer Tag für Outdoor-Aktivitäten.

Warm und einladend am Donnerstag, den 31. Mai 2024

Warm und einladend am Donnerstag, den 31. Mai 2024 Zum Abschluss der 7-Tage-Wettervorhersage zeigt sich der Donnerstag von seiner besten Seite mit 23°C und nur wenigen Wolken. Eine leichte Brise von 3 km/h sorgt für eine wohlige Frische.

Die Wetterprognose für Puigpunyent bietet eine vollständige Palette von frühlingshaften Bedingungen, die die ideale Umgebung für das Erkunden der Region und das Genießen der natürlichen Schönheit von Mallorca bilden. Unabhängig davon, ob Sie sich für kulturelle Ausflüge, Wandertouren oder einfach nur für eine entspannte Zeit im Freien entscheiden, die angekündigten Wetterbedingungen unterstützen eine Reihe von Aktivitäten.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 24.5.2024, 01:47:33. +++