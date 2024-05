Sonnige Aussichten und milde Brisen: Das 7-Tage-Wetter in Fornalutx, Mallorca (25.5.2024)

Die Wetterprognose für Fornalutx

Strahlender Sonnenschein und blauer Himmel zeichnen oft das beliebte Bild Mallorcas - und für die kommende Woche sieht es ganz danach aus, dass Fornalutx diesem Klischee gerecht wird. Wie wird also das Wetter in der nächsten Woche in Fornalutx? Wir werfen einen Blick auf den Trend.

Leicht bewölkt bei angenehmen Temperaturen

Leicht bewölkt bei angenehmen Temperaturen Am 25.5.2024 und 26.5.2024 dürfen sich Einheimische und Urlauber auf wenige Wolken bei Temperaturen von angenehmen 25°C bzw. 26°C freuen. Mit einer leichten Brise von 3 km/h bzw. 2 km/h bleibt es angenehm, auch die relative Feuchtigkeit von 45% und 41% deutet auf perfekte Bedingungen für Outdoor-Aktivitäten hin.

Leichter Regen kündigt sich an

Leichter Regen kündigt sich an Der 27.5.2024 wird weiterhin milde Temperaturen von 25°C bieten, aber leichte Regenschauer machen einen Schirm zum nützlichen Begleiter des Tages. Mit etwas stärkerem Wind von 5 km/h und einer leichten Steigerung der Luftfeuchtigkeit auf 47% bleibt das Klima jedoch angenehm.

Bewölkter Himmel und konstante Temperaturen

Bewölkter Himmel und konstante Temperaturen Die Folgetage bis zum 30.5.2024 lassen uns zwar unter einem häufiger gebrochenen Wolkenhimmel verweilen, jedoch bleiben die Temperaturen mit 24°C bis 26°C beständig angenehm. Der Wind hält sich weiterhin zurück, sodass sowohl Einheimische als auch Besucher entspannte Spaziergänge genießen können.

Eine Abkühlung zum Monatsende

Eine Abkühlung zum Monatsende Zum Ende des Monats dann eine leichte Abkühlung: Am 31.5.2024 können wir uns auf 19°C und am 1.6.2024 auf 18°C einstellen. Leichter Regen wird weiterhin Teil des Wetters sein, aber nichts, was die Schönheit von Fornalutx mindern könnte.

Wöchentliches Wetter in Fornalutx:

Mallorcas Wetter zeichnet sich durch seine Beständigkeit aus und Fornalutx ist hier keine Ausnahme. Auch wenn der Mai sich mit ein paar Regentropfen verabschiedet und der Juni mit Wolken begrüßt, bleibt das malerische Dorf ein wunderbarer Ort zu jeder Jahreszeit.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 25.5.2024, 01:08:26. +++