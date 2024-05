Wetteraussichten für Banyalbufar: Sonnige Tage und leichte Schauer erwarten Sie in der kommenden Woche (25.5.2024)

Aktuelles Wetter und 7-Tage-Prognose für Banyalbufar

Banyalbufar, ein malerischer Ort auf Mallorca, bietet in den kommenden Tagen eine abwechslungsreiche Mischung aus sonnigen Momenten und leichten Regenschauern. Wir werfen einen Blick auf das Wetter vom 25. Mai 2024 bis zum 1. Juni 2024 und informieren Sie über das zu erwartende Klima, damit Sie Ihre Pläne optimal gestalten können.

Wetterübersicht für die kommende Woche

Die letzte Maiwoche beginnt in Banyalbufar mit vereinzelten Wolken und angenehmen Temperaturen um 21 Grad Celsius. Ein leichter Wind, mit Geschwindigkeiten von lediglich 3 km/h, trägt zur idealen Frühlingsatmosphäre bei. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 68 Prozent und der Luftdruck bei stabilen 1018 hPa. Genießen Sie das behagliche Wetter, ideal für ausgedehnte Spaziergänge entlang der Küste oder durch die urigen Gassen des Ortes.

Am 26. und 27. Mai steigen die Temperaturen leicht auf 23 Grad Celsius, mit nur wenigen Wolken am Himmel. Die Luft bleibt frisch bei einer Humidity von 61 bzw. 66 Prozent. Beachten Sie, dass am 27. Mai etwas Regen erwartet wird. Dieser leichte Niederschlag, kombiniert mit einer sanften Brise, kann für eine willkommene Erfrischung sorgen, die die natürliche Schönheit Banyalbufars noch intensiver erleben lässt.

Die Wetterbedingungen bleiben am 28. und 29. Mai stabil, mit einer leichten Böe und vereinzelten Wolken, was sowohl Raum für Aktivitäten im Freien als auch für gemütliche Stunden im Café bietet. Ein erneuter Blick auf den Himmel ist am 30. Mai kaum nötig, denn es wird ein klarer Himmel und sonniges Wetter vorhergesagt. Eine ideale Gelegenheit, um die reizvolle Landschaft Mallorcas in vollen Zügen zu genießen.

Das Monatsende sowie der Beginn des neuen Monats Juni bringen leichten Regen, was die Vegetation von Banyalbufar in ein prächtiges Grün tauchen dürfte. Trotz der Niederschläge werden die Temperaturen weiterhin angenehm bei 21 Grad Celsius liegen. Packen Sie also ruhig ihren Regenschirm ein, wenn Sie sich in diese Zeit hinauswagen möchten.

Zusammenfassung der Wetterprognose für Banyalbufar

Die Sonnenaufgänge und -untergänge zeichnen in dieser Zeit ein atemberaubendes Bild am Himmel von Banyalbufar. Von ganz frühen Morgenstunden um 4:24-4:27 Uhr bis zu langen Abenden, die um 19:06-19:11 Uhr kulminieren, bietet jede Tageszeit etwas Besonderes.

