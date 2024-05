Wettervorhersage Calvià: Sonnige Aussichten und leichte Regenschauer erwartet (25.5.2024)

Wetterprognose Calvià: Von heiteren Tagen bis zu leichten Regenschauern

Die kommende Woche in CalviàCalvià bringt uns vielseitige Wetterbedingungen, von sonnigen Himmelsblicken bis zu verhaltenen Niederschlägen. Hier finden Sie eine zuverlässige 7-Tage-Wettervorhersage für Calvià, die Ihnen dabei hilft, Ihre Aktivitäten optimal zu planen.

Beginnend mit sonnigen Tagen

Am Samstag, dem 25. Mai 2024, können sich Einwohner und Besucher von Calvià über verstreute Wolken und angenehme Temperaturen von etwa 22°C freuen. Eine leichte Brise mit einer Geschwindigkeit von 4 km/h sorgt für eine frische und belebende Atmosphäre.

Klare Himmel und warme Sonnenstrahlen

Der Sonntag (26. Mai) empfängt uns mit einem klaren Himmel und Temperaturen um die 23°C. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei angenehmen 60%, und auch der Wind bleibt mit 4 km/h sanft.

Leichte Regenschauer als Abwechslung

Leichter Regen wird am Montag (27. Mai) erwartet, jedoch bleiben die Temperaturen konstant bei 23°C. Ein leichter, stärkerer Wind mit 5 km/h begleitet den sanften Niederschlag.

Wechselhafte Wolkendecke im weiteren Wochenverlauf

In den darauffolgenden Tagen zeigen sich verstreute Wolken, die jedoch keinen Einfluss auf die milden Temperaturen nehmen. Am Dienstag und Mittwoch (28. und 29. Mai) bleibt es bei 23°C, während der Wind leicht variiert und die Luftfeuchtigkeit angenehm ist.

Ein Hauch von Frische gegen Wochenende

Im Verlauf der Woche kündigt das Barometer einen leichten Druckabfall an, was am Donnerstag und Freitag zu einigen Wolken und anhaltenden 23°C führt. Das Wochenende beginnt mit weiteren leichten Regenschauern bei niedrigeren Temperaturen von 21°C am Samstag und 19°C am Sonntag.

Das Wochenendwetter in Calvià

Für das Wochenende sollten die Bewohner Calviàs und die Urlauber kleinere Schirme griffbereit halten. Trotz gelegentlicher Schauer bietet das Wetter gute Bedingungen für Spaziergänge und Erkundungstouren. Die Tage verabschieden sich langsam mit Sonnenuntergängen gegen 19:10 Uhr am Samstag und 19:11 Uhr am Sonntag, wobei die Aussichten auf eine bessere nächste Woche bestehen.

