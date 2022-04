In dem kleinen Einkaufszentrum am Strand von La Pineda in der Nähe von Salou (Katalonien) konkurrieren Schilder in russischer Sprache mit solchen auf Englisch und Spanisch. In kyrillischer Schrift werden unter anderem ein Ärztezentrum, eine Autovermietung und mehrere Restaurants beworben. "Wir können das Image des Restaurants nicht ändern, aber wir haben darüber nachgedacht, das Schild zu ändern. Am Ende haben wir es aufgegeben, weil es viel Geld gekostet hätte und das Gebäude ohnehin viele Schilder in russischer Sprache hat", sagt Vitaly, der Besitzer einer dieser Lokale, die russisches Essen servieren.

Die Invasion in der Ukraine hat den letzten Nagel in den Sarg einer jahrzehntelangen Beziehung zwischen Russland und den Stränden der Costa Dorada geschlagen. Eine Beziehung, die von katalanischer Seite seit Jahren sorgfältig gepflegt wird, wie die Tatsache beweist, dass der Anteil der russischen Urlauber in der Region im Jahr 2019 rund 19 Prozent erreichte. "Sie waren der drittgrößte Markt", resümiert Jaume Orteu, Präsident des Arbeitgeberverbandes der Hotellerie an der Costa Dorada und Inhaber einer Hotelkette.

Gedämpfte Stimmung wegen Sputnik-Impfung

Nach der Pandemie hofften die Tourismusunternehmen der Region, in diesem Jahr einen Teil des russischen Marktes zurückzuerobern. Bevor der Krieg ausbrach war die größte Sorge, wie man die Russen mit Sputnik-Impfung, die in der EU nicht anerkannt ist, an den Urlaubsort bringen könnte. Die Prognosen für 2022 waren daher ohnehin schon recht reserviert, bevor Wladimir Putin den Einmarsch in der Ukraine anordnete: In Spanien insgesamt waren die Buchungen für dieses Jahr auf 168.000 russische Reisende beschränkt, 85 % weniger als 2019. "Wir hatten wegen des Sputnik-Impfstoffs nicht viel Hoffnung, aber als der Krieg dazukam, sahen wir, dass es keine Chance gibt", sagt Orteu.

Russische Touristen geben im Allgemeinen viel Geld auf ihren Reisen aus. "Das Schlimmste ist, dass wir in Spanien auf diesem Markt führend waren, und der Verlust eines wichtigen Marktes schmerzt. Es wurde viel Arbeit geleistet, die Touristen kamen zurück. Gerade in diesem Jahr haben wir auch begonnen, den polnischen und den ukrainischen Markt zu bearbeiten: Ein Reiseveranstalter hatte bereits angefragt, den Flughafen von Reus zu besuchen", bedauert Xavier Guardià, Präsident des Hotel- und Tourismusverbandes der Provinz Tarragona.

Beitrag der russischen Touristen

Ein Blick in die Zeitungsarchive bestätigt, wie sehr sich die katalanischen Institutionen um den russischen Markt bemüht hatten. Im Jahr 2011, als der Zustrom von Touristen aus diesem Land in vollem Gange war, wurde im Hafen von Aventura eine Gala veranstaltet, um "den großen Beitrag russischer Bürger zum Tourismus an der Küste von Tarragona" zu würdigen. Im Rahmen dieser Veranstaltung und in Anwesenheit von Vertretern verschiedener Reiseveranstalter des Landes überreichte der damalige Präsident der Regionalregierung, Artur Mas, dem russischen Botschafter Alexander Kuznetsov eine Auszeichnung. Mas sprach bei der Gala davon, dass die Anziehung von Reisenden aus dem Land eine "Erfolgsgeschichte" sei.

Vitaly bestätigt die Langlebigkeit der Beziehung zwischen dem Küstenort und Russland. "Ich bin seit 20 Jahren hier, und meine Frau und ich haben immer mit dem russischen Tourismus gearbeitet", sagt der kleine Hotelier aus La Pineda. "Im Moment haben die Menschen keine Angst davor, in ein russisches Restaurant zu gehen." Obwohl er diese Saison noch nicht eröffnet hat - er hofft, dies am 1. Mai zu tun -, hat er bereits mehrere Anfragen für Reservierungen erhalten.

Die Regierung, die Landesregierung und die betroffenen Stadtverwaltungen haben schnell gehandelt. Turespaña, das Ministerium für Industrie, Handel und Tourismus, das katalanische Fremdenverkehrsamt und mehrere Bürgermeister der Region haben sich mehrfach in den vergangenen Wochen getroffen, um zu prüfen, wie der Rückgang des russischen Tourismus aufgefangen werden kann. Vor zwei Wochen wurde ein Plan vorgestellt, um die ausbleibenden Besucher an der Costa Dorada zu ersetzen.

Große Hoffnungen auf Irland

Konkret wurden sechs Herkunftsländer ausgewählt: Frankreich, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Irland, Belgien und die Niederlande. Die ersten beiden sind die wichtigsten traditionellen Märkte der Region. Von Irland versprechen sich die Geschäftsleute der Region viel: 7,5 Prozent der Übernachtungen an der Küste von Tarragona entfallen bereits auf Irland.

Guardià sagt, dass "die Iren viel reisen und einen ähnlichen Geschmack und ähnliche Gewohnheiten haben wie der britische Tourismus", der mit 30 Prozent der Übernachtungen weiterhin der wichtigste Markt an der Costa Dorada ist. Und es hilft auch, dass die irische Fluggesellschaft Ryanair Direktflüge nach Reus anbietet. Zahlen des Tourismusministeriums legen nahe, dass der Plan aufgehen könnte: Der Flughafen Reus hat für den Zeitraum zwischen dem 4. und 24. April run 15 Prozent mehr internationale Reisende zu verzeichnen als im Jahr 2019.

"Im Jahr 2022 erwarteten wir keine russischen Touristen mehr, weil der Impfstoff nicht anerkannt wurde, und wir hoffen, dass die Beteiligung dieses Marktes an den Übernachtungen in Zukunft durch andere wie Briten, Iren oder sogar Niederländer ersetzt wird", sagte der Staatssekretär für Tourismus, Fernando Valdés, am vergangenen Mittwoch nach einem Besuch in Salou. Diese Gemeinde, die bisher das Hauptreiseziel für russische Touristen war, stand auch im Mittelpunkt der Werbekampagnen, die von der Regierung auf diesen alternativen Märkten durchgeführt wurden.

Auch der Bürgermeister von Salou, Pere Granados, setzt seine Hoffnungen unter anderem auf den irischen Tourismus. "Es ist ein kleiner Markt, aber wir bekommen eine sehr gute Resonanz", sagt er. So klein die Insel mit ihren knapp fünf Millionen Einwohnern auch ist, im Vergleich zu den fast 150 Millionen Einwohnern Russlands. /pss