Es ist eine Nachricht, die Tourismuskritiker auf Mallorca noch einmal in ihren Ansichten bestätigen dürfte: Die Veranstalter des Hortellafests, einer gerade in der linksalternativen Szene beliebten Party- und Konzertreihe bei Sant Joan, hat die noch ausstehenden Veranstaltungen nach wiederholten Beschwerden von Feriengästen in der Umgebung abgesagt.

Die Mallorca Zeitung hatte das Hortellafest noch am Tag der Bekanntgabe in ihrer Print-Ausgabe als Ausgeh-Tipp präsentiert. Auf dem Grundstück des Finca-Restaurants Hortella d'en Cotanet traten jeden Donnerstag im Sommer lokale Bands in einer lockeren, ländlichen Atmosphäre auf. Das Restaurant, in dem sich vorzüglich essen lässt, bleibt weiter geöffnet.

Harsche Kritik an Urlaubern, die Mallorca als ihren "Privat-Spa" betrachten

In einer auf Instagram veröffentlichten Mitteilung hatten die Betreiber am Donnerstag (11.8.) geschrieben, es sei ihnen - auch wegen fehlenden Rückhalts im Rathaus - nicht mehr möglich, gegen eine "Airbnb-Unterkunft voller Deutscher anzukommen, die glauben, Mallorca sei ihr Privat-Spa". Allerdings entschuldigte sich der Betreiber des Finca-Restaurants, auf dessen Grundstück seit 2015 die Party-Reihe stattfand, gegenüber der MZ für diese Formulierung.

"Ich möchte klarstellen, dass wir keinerlei Probleme mit den Deutschen an sich hatten - im Gegenteil: Wir haben viele deutsche Gäste bei uns im Restaurant -, sondern mit einigen Feriengästen -und Vermietern unterschiedlicher Nationalitäten", sagte Toni Josep.

Betreiber will nicht "noch mehr Probleme" und verzichtet daher auf zwei Konzerte

Im Rathaus seien in jüngster Zeit mehrere Anzeigen wegen Ruhestörung eingegangen, so der Betreiber. Urheber seien Ferienvermietungs-Agenturen, die damit offenbar auf die Beschwerden von Urlaubern reagierten. Zudem sei ihm zu Ohren gekommen, dass eine Deutsche in der Nachbarschaft Unterschriften gegen das Hortellafest sammele.

"Auch auf Anraten unseres Anwalts haben wir deswegen beschlossen, die noch verbleibenden zwei Konzerte abzusagen, damit es nicht noch mehr Probleme gibt", so Toni Josep. Nächstes Jahr werde man sehen, ob man die seit 2015 existierende Konzertreihe wieder aufnehme.

Neben den vielen Danksagungen für die schönen Konzerte und Feste auf dem Gelände, finden sich bei den Reaktionen auf die Absage bei Instagram auch einige wüste und nicht druckreife Beschimpfungen der "Deutschen" und der "Touristen". Die Ferienvemietung sorgt auf Mallorca immer wieder für Spannungen zwischen den Besuchern und den Einheimischen. Normalerweise sind es dabei die Einheimischen, die sich - etwa in Palmas Stadtviertel Son Espanyolet - über die lärmenden Feriengäste beschweren, und nicht umgekehrt.