Calvià startet als erste Gemeinde Mallorcas ein Pfandsystem, allerdings funktioniert es anders als Urlauber und Residenten es aus Deutschland gewohnt sind. Im Endeffekt ist es eher eine Motivation, Müll zu trennen als ein richtiges Pfandsystem. Wer Plastikflaschen und Dosen in Recycling-Tonnen wirft, kann dadurch in einer App von Ecoembes Punkte sammeln und diese wiederum für Belohnungen verwenden. Ecoembes ist ein Unternehmen, das von den Herstellerfirmen für alle produzierten Verpackungen Beiträge kassiert, die den grünen Punkt tragen, allerdings unabhängig von deren sachgemäßer Entsorgung.

Müll muss doppelt gescannt werden

Wer mitmachen will, muss sich dafür zuerst die App "Reciclos" herunterladen. Dann kann er oder sie die Flaschen und Dosen daheim vor dem Wegschmeißen einscannen und dann wiederum einen QR-Code bei einer der 480 neu aufgestellten gelben Recycling-Tonnen in Calvià einscannen. Die App zählt die weggeschmissenen Dosen und Plastikflaschen, damit sammeln die Mülltrenner Punkte.

Spende als Motivation

Als Belohnung für gesammelte Punkte gibt es entweder die Möglichkeit, an Verlosungen von beispielsweise Elektrorollern und Rucksäcken teilzunehmen, oder Ecoembes zahlt eine Spende an eine Organisation, die der Mülltrenner auswählen kann. Die Spenden können beispielsweise an die spanische Krebshilfe (Asociación Española Contra el Cáncer), oder an Sonrisa Médica gehen, einer Organisation, die Kinder in Krankenhäusern mithilfe von Humor den Aufenthalt erträglicher machen will. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, seine Punkte an das Aufforstungsprojekt "Bosque Reciclos" zu spenden.

Dieses Pfandsystem hat Ecoembes bereits in verschiedenen Städten Spaniens eingeführt. Der stellvertretende Bürgermeister von Calvià, Marcos Pecos, erklärte in einer Pressemitteilung, mit diesem Projekt wolle man die Bürger motivieren, weiter Müll zu trennen. "Wir wollen als Gemeinde weiterhin beim Thema Nachhaltigkeit führend sein und gegen den Klimawandel kämpfen."