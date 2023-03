Die Hoteliers auf Mallorca freuen sich zu Ostern auf einen starken Start in die Saison. Der Hoteliersverband Fehm rechnet damit, dass die Gästehäuser zu 70 Prozent belegt sein werden. Die größte Gruppe an Urlaubern stammt aus Deutschland, danach folgen die Briten und die Spanier. Wachsende Märkte sind die Franzosen und die Schweizer.

Zu den Feiertagen werden 78 Prozent der Hotels auf der Insel geöffnet seit, erklärte die stellvertretende Fehm-Vorsitzende, María José Aguiló. Im vergangenen Jahr waren es 75 Prozent, im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es noch 67 Prozent. Die Gegenden mit den meisten offenen Hotels sind neben der traditionell starken Playa de Palma vor allem die Playa de Muro, Pollença und Alcúdia im Norden, sowie die Gemeinde Capdepera mit dem Urlaubsort Cala Ratjada im Nordosten.

Zahlreiche Hotels im Februar geöffnet

Aguiló betonte, dass noch mehr Häuser als sonst bereits im Februar geöffnet hätten. Dies gebe den Arbeitnehmern mehr Sicherheit. Zudem gebe es eine nicht unbedeutende Anzahl an Hotels, die zusätzliche Arbeitskräfte verpflichtet hätten. Allerdings betonte Aguiló, dass es für viele Firmen immer noch schwierig sei, ausreichend Personal zu bekommen. Gerade an den Rezeptionen und in der Küche gebe es immer Bedarf.

Man versuche dies auszugleichen, in dem man verstärkt auf Technologien setze, die die menschliche Arbeitskraft unnötig macht. Zudem arbeite man an Konzepten, um das Personal an die Unternehmen zu binden, wie etwa mehr Ausbildungsmöglichkeiten in den Hotels.

Spanische Urlauber in der Nebensaison

Besonders positive bewertete Aguió, dass man vor allem den heimischen Markt für die Monate abseits des Sommers habe gewinnen können. In den vergangenen Jahren seien die Spanier vor allem im Juli und August auf die Insel gekommen. Es sei eine der Folgen der Pandemie, dass die Urlauber vom Festland nun auch Urlaubsziele in der Nähe und außerhalb der Saison für sich entdeckt hätten.

Bezüglich der Sorge, dass es in diesem Sommer wieder zu Situationen kommen könne, wo die Insel an bestimmten Punkten überfüllt ist, appellierte die Hotelierin an die öffentliche Verwaltung, für einen reibungslosen Ablauf zu sorgen. /pss