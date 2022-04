Erst die zweijährige Corona-Krise, dann die steigende Inflation und nun auch noch ein Krieg in Europa. Was ist los in unserer Welt? Aspekte wie Sicherheit, Infrastruktur und Geldanlage werden für uns alle zu einem noch wichtigeren Thema.

Mallorca hat sich in den letzten 24 Monaten zu einem noch interessanteren Standort in Europa katapultiert. Auch Luxusmakler Marcel Remus berichtet: „Meine Kunden legen ihr Vermögen hier in Betongold an und kaufen Immobilien in besten Lagen. Viele verlegen ihren Lebensmittelpunkt sogar ganz auf die beliebte Ferieninsel“.

Immobilien im Gesamtwert von über 100 Millionen Euro

Die Welt ist im Wandel und die Lebensqualität jedes einzelnen hat einen ganz anderen Stellenwert erlangt. In 2021 konnte der Promi-Makler Immobilien im Gesamtwert von über 100 Millionen auf Mallorca vermitteln. In diesem Jahr rechne er sogar mit einem noch höheren Transaktionsvolumen. Die Kunden würden zudem immer jünger.

Vor zehn Jahren habe sich der typische Unternehmer mit einem Durchschnittsalter von 60 Jahren mit einer Luxusliegenschaft auf Mallorca belohnt. Heutzutage seien seine Käufer oftmals unter 30 und gönnen sich Anwesen für weit über zehn Millionen Euro. Remus: „Mallorca hat das Image der Putzfraueninsel längst abgelegt. Wer es sich leisten kann, kauft hier und die Preise für Immobilien werden steigen.“

"Remus Neon Night" auf der Event-Finca Son Amar

Vollgas & Attacke ist sein Motto. Deshalb veranstaltet der Jungunternehmer am 3. Juni 2022 auch erstmalig die „Remus Neon Night“ im Garten Eden der Event-Finca Son Amar. Als großer Fan der 80er und 90er-Musik, lädt er jeden ein, einen unvergesslichen Abend in einer tollen Location und zusammen mit gut gelaunten Menschen zu verbringen. „Es wird Zeit mal die vielen negativen Nachrichten unserer Welt zumindest für ein paar Stunden zu vergessen“, so Remus. Tickets gibts unter www.remus-erfolg.de

Neues Projekt: Die "Remus Vital Finca"

Außerdem wird er in Kürze seine zweite Villa in Son Vida einweihen. „Nach dem großen Erfolg der ersten Social-Media-Villa der Welt, Villa Remus in Son Vida, die wochenweise angemietet werden kann, folgt nun die „Remus Vital Finca“. Aktuell wird das Objekt umgebaut und zusammen mit dem renommierten Interior-Design-Team von Terraza Balear extrem hochwertig ausgestattet“, berichtet Marcel Remus motiviert.

Ab Juni kann jeder das Anwesen auf knapp 3.000 Quadratmeter Parkgrundstück, mit Tennisplatz, Sauna, Fitnessstudio, außen Trainingspark, Yoga-Garten und XXL-Pool für den Urlaub anmieten. Mindestmietdauer 30 Tage. Ganz unter dem Motto „gesund und vital urlauben“. Preis ab 1.600,-€ / Nacht. (Infos per Email an info@marcelremus.com)

Auf die Frage wohin der Immobilien-Trend auf Mallorca geht, antwortet Remus rasant: „Mallorca ist für mich der beste Ort um zu leben und um sein Geld anzulegen. Und die Tatsache, dass ich als Makler selbst gerade mein zweites Haus in Son Vida gekauft habe, sagt doch alles! Die Preise werden steigen und bevor ich auf der Bank Strafzinsen zahlen muss, kaufe ich doch lieber eine schöne Villa, die im Wert steigt. Remus berichtet, dass sich allein im ersten Quartal des Jahres drei seiner Kunden für eine Villa über zehn Millionen entschieden haben. „Zu den Osterfeiertagen erwarte ich einen regelrechten Oster-Immobilien-Boom!“, so Remus.

