Zu 113.000 Euro Entschädigung verurteilt: Deutscher "folterte" Nachbarn auf Mallorca jahrelang mit Renovierung

Ein Gericht in Palma de Mallorca hat einen Deutschen dazu verurteilt, die Nachbarn, die im Stockwerk unter ihm wohnen, für die Qualen zu entschädigen, die sie während der fast dreieinhalbjährigen Renovierungsarbeiten in dem Haus im Carrer Cataluña erlitten haben. Der Deutsche muss 113.000 Euro zahlen - ein Rekordbetrag in einem solchen Fall bislang.

Mehr zum Thema Illegale Immobilien-Anbauten auf Mallorca: Gericht verurteilt Verkäufer zu Entschädigung