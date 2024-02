Die umstrittene Verlosung einer Mallorca-Finca im Wert von 3,5 Millionen Euro auf dem Puig de sa Creu bei Selva hat einen Gewinner. Graham Dunlop aus dem südenglischen Southampton ist neuer Besitzer des Anwesens in der Inselmitte. Dunlop kommentierte den unerwarteten Zuwachs seines Immobilienvermögens mit den Worten: "Das wird mein Leben und das meiner Familie komplett verändern! Ich habe das Gefühl, auf einem anderen Planeten gelandet zu sein".

Die Verlosung, an der nur britische Staatsangehörige teilnehmen konnten, hatte eine Kontroverse ausgelöst. Die Gemeindeverwaltung von Selva stellte das Gewinnspiel in Frage und forderte die Vertretung der spanischen Zentralregierung auf den Inseln dazu auf zu prüfen, ob die Verlosung mit den geltenden Rechtsvorschriften im Einklang steht. Die Prüfung ist derzeit noch im Gange. Auch die Nationalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Video mit dem Gewinner

Omaze, das amerikanische Unternehmen, das die Verlosung organisiert hatte, hat ein Video mit den ersten Eindrücken von Dunlop veröffentlicht. Wie in einer Fernsehsendung überrascht eine Mitarbeiterin der Organisation den Gewinner zu Hause, begleitet von mehreren Kameraleuten. "Wollen Sie sehen, was Sie gewonnen haben?", fragt sie Dunlop, der sprachlos vor Erstaunen ist. Dann zeigt ihm die Mitarbeiterin Bilder des Anwesens in der Serra de Tramuntana: "Sie haben dieses Haus gewonnen!"

Wenige Tage später nahm der 52-jährige Gewinner sein neues Haus in Augenschein, auch da war die Kamera von Omaze wieder dabei. Die Finca ist etwa 1.700 Quadratmeter groß und verfügt über vier Schlafzimmer, vier Badezimmer und einen Swimmingpool. "Es ist eine fantastische Lage und das Haus ist wunderschön. Ich habe noch nie etwas gewonnen, aber es hat sich gelohnt, 50 Jahre auf diesen Gewinn zu warten", sagte Graham Dunlop in die Kamera.

Der Gewinn gebe seiner Familie und vor allem seinen Kindern eine enorme finanzielle Sicherheit. Neben der Finca gewann Graham Dunlop auch noch rund 290.000 Euro in bar.

Omaze widmet sich der Förderung von Spendeninitiativen, bei denen die Teilnehmer wie bei einer Lotterie später eine Traumimmobilie oder ein Erlebnis gewinnen können, wie etwa eine Reise oder ein Abendessen mit einem Hollywood-Star. Ein Teil des Erlöses wird für einen wohltätigen Zweck gespendet.

Im Fall der Mallorca-Verlosung arbeitete Omaze mit einer Stiftung zur Erforschung der Alzheimer-Krankheit zusammen, die nach Angaben der Organisation rund 2,5 Millionen Euro erhalten wird.