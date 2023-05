Die Sängerin von The Cardigans gibt ein Konzert im Castell de Bellver auf Mallorca

Fast 30 Jahre ist es her, dass uns die schwedische Indie-Pop-Band The Cardigans 1996 mit „Lovefool“ den Kopf verdrehte: Dieser Song, der wie Musik gewordene Schmetterlinge im Bauch klingt und auf dem Soundtrack des Films „Romeo + Julia“ mit Leonardo DiCaprio und Claire Danes landete, ist wohl einer der größten Ohrwürmer seiner Zeit. Er verhalf der Gruppe zu ihrem Status als einer der erfolgreichsten schwedischen Bands überhaupt – mit 15 Millionen verkauften Platten und Hits wie „My Favorite Game“ oder „Erase/Rewind“.

„Super Extra Gravity“, das bislang letzte Album von The Cardigans, erschien 2005. Seitdem gab die Gruppe zwar immer noch Konzerte, produzierte aber kein neues Material mehr. Ihre Leadsängerin und Songwriterin Nina Persson wandelte bereits 2001 unter dem Projekt-Namen „A Camp“ erstmals auf Solo-Pfaden. Und aktuell macht die 48-Jährige nun gemeinsame Sache mit dem schottischen Folk-Musiker James Yorkston: Der Schwede Karl-Jonas Winqvist, ein gemeinsamer Freund und der Leiter des Ensembles The Second Hand Orchestra, brachte die beiden zusammen.

Der Schotte und die Schwedin

Im Januar 2023 veröffentlichten sie das von Kritikern gelobte Album „The Great White Sea Eagle“, an dem auch Winqvists Orchester mitwirkte. Die Songs stammen aus Yorkstons Feder, bei der Aufnahme experimentierten die Musiker mit spontanen Arrangements ohne Proben, Absprachen und Notenblättern, was eine gewisse Unbefangenheit und eine frische, unperfekte Note mit einbringt.

Das Ergebnis der Zusammenarbeit klingt weniger zuckrig-poppig und groovig als der Cardigans-Sound der 1990er, dafür melancholischer und gefühlvoller – etwa bei dem sanft durch Flöten und die beiden Stimmen getragenen Stück „Hold Out For Love“. Nina Persson singt auf machen Liedern solo, in anderen als zweite Stimme. In den feinsinnigen Songs geht es um Themen wie Schmerz, Trauer, das Älterwerden, das Vatersein, Liebe und Freundschaft und die Natur. Der titelgebende Weißbauchseeadler, der auf einmal im Wipfel eines Baumes erschien, ist übrigens als Ablenkung und metaphorischer Hoffnungsträger in schweren Zeiten zu verstehen.

Zweites Konzert auf Mallorca

Auf Mallorca können Sie die die emotionale Folk-Kammermusik des Schotten und der Schwedin am 4. Juni bei einem Konzert im Castell de Bellver im Rahmen des Festivals Contrast Mallorca erleben. Es ist nicht der erste Auftritt der Sängerin in diesem besonderen Ambiente: Im Jahr 2021 stand sie schon einmal auf eben dieser Bühne, damals in Begleitung des schwedischen Fusionmusikers Martin Hederos, und aufgrund der Pandemie-Restriktionen nur vor einem kleinen Publikum.

Persson sei sehr glücklich, dass dieses Mal mehr Zuschauer Platz finden würden, verriet sie der MZ-Schwesterzeitung „Diario de Mallorca“. „Das Castell de Bellver ist wunderschön und völlig anders als andere Orte. Man ist dort den Zuschauern ganz nah, kann alles sehr gut hören, und das ermöglicht es, sich in die Songs und vor allem in die Texte hineinzufühlen“, sagte die Sängerin.

Yorkston und Persson werden beim Konzert nicht mit dem ganzen Second Hand Orchestra im Schlepptau anreisen, das bereits beim Vorgängeralbum des Singer-Songwriters, „The Wide, Wide River“ (2021), mit von der Partie war. Stattdessen interpretieren sie die Lieder des Albums als Duo, wobei der Schotte Klavier und Gitarre spielen wird und beide singen, wie die 48-Jährige verriet. Die Intimität der Musik verspricht in diesem Rahmen noch einmal gesteigert zu werden. Zum Repertoire könnten in Palma laut der Sängerin auch Lieder abseits von „The Great White Sea Eagle“ hinzukommen.

Mit Freude die Bühne teilen

Persson schwärmt von ihrem neuen musikalischen Partner und ihrem spannenden Projekt in den höchsten Tönen: „Wir haben uns sehr gut verstanden, nicht nur als Freunde, sondern auch bei der Zusammenarbeit, beim Aufnehmen und beim gemeinsamen Musizieren“, sagt sie über Yorkston, der 1970 in der schottischen Provinz zur Welt kam, seine Karriere als Bassist bei der Punkband Huckleberry begann, sich dann dem Folk zuwandte und 2002 sein Debütalbum „Moving Up Country“ veröffentlichte.

Darüber hinaus bedauert es Persson keineswegs, dass sie nicht mehr allein im Zentrum der Aufmerksamkeit steht wie einst in den goldenen Zeiten mit ihrer Band The Cardigans: „Ich liebe es, meine Stimme mit einem anderen Sänger teilen zu können“, so die Schwedin, die heute auch als Dozentin tätig ist. „Manchmal fühlt man sich als Leadsängerin ein bisschen einsam, weil man seine Bandkollegen nicht einmal sieht. Ich mag es sehr, wenn James und ich zusammen auf der Bühne stehen.“

James Yorkston & Nina Persson, 4. Juni, 21 Uhr, Castell de Bellver, Carrer Camilo José Cela, s/n, Eintritt: 34 Euro, Karten unter: ticketib.com