Ein Stück Mallorca im kalten Winter in Deutschland haben? Musikalisch ist das zumindest mit der Tour der mallorquinischen Band Mainline 10 möglich. Die aus vier jungen Männern bestehende Gruppe steht für schnellen und harten Punkrock.

"Unser Manager kommt aus Mönchengladbach", berichtet Schlagzeuger Dami Amengual der MZ. "So kommt es, dass wir immer wieder in Deutschland auftauchen." Der Manager hat drei Konzerte organisiert, eine Booking-Agentur ergriff die Gelegenheit, dass die Mallorquiner einmal da sind und fügte sie zur Tour der US-Band "Jaya the cat" hinzu.

"Den Deutschen gefällt es, dass wir von Mallorca sind und mögen uns", sagt Amengual. "Bei uns auf der Insel ist das Geschäft härter. Die Leute gehen kaum noch zu Konzerten, nur wenige Bands veröffentlichen neue Alben. Der mallorquinischen Musikbranche würde frisches Blut und ein paar neue Konzertsäle gut zu Gesicht stehen."

Herzensprojekt, wenngleich seine zweite Band wesentlich erfolgreicher ist

Ganz anders hingegen in Deutschland. Das deutsche Publikum sei fantastisch und komme nach dem Konzert immer auf einen Plausch an den Merchandising-Stand. 2005 fanden die vier Mallorquiner zusammen. Die Zahl aus dem Namen stammt von der Buslinie, die sie gemeinsam zum Probenraum genommen haben. "Es ist ein Herzensprojekt, für das ich die Texte selbst schreibe", sagt Amengual. "Mir ist aber klar, dass unsere Musik ein Nischenprodukt ist."

Anders sieht es mit der zweiten Band aus, die der Schlagzeuger gemeinsam mit Gitarrist Santiago Caldentey und Sänger José Artero hat: The Hawaiians (MZ berichtete). "Das ist die andere Seite der Medaille. Dort locken wir die Massen an, egal was für Dummheiten wir auf der Bühne anstellen." Die Partyband ist bei Volksfeiern beliebt. Sie spielen ausschließlich Coversongs von Pop- oder Disneyliedern aus den 90er-Jahren.

In den kommenden zwei Wochen sind Mainline 10 in Deutschland zu sehen: