Wir müssen Strom sparen. Angesichts der Ukraine-Krise und der bereits wahrgemachten Drohung von Russlands Präsident Wladimir Putin, die Gaszufuhr in den Westen abzudrehen, bleibt dem Rest Europas gar nichts anderes übrig. Es ist ein Stück weit wie immer: Erst wenn es überhaupt nicht mehr anders geht, wird die Menschheit aktiv.

Und Spanien hat es vorgemacht: In einem Dekret wurde Anfang August einfach verfügt, dass im Sommer geschwitzt und im Winter gefroren wird – will heißen: Klimaanlage auf mindestens 27 Grad und Heizung auf höchstens 19 Grad. Außerdem wird die Beleuchtung um 22 Uhr abgeschaltet.

Die Politik macht einfach

Die Politik fragt hierzulande gar nicht lange nach Befindlichkeiten, sondern macht einfach. Das kann man, wie etwa in der Corona-Krise, autoritär finden. Man könnte aber auch sagen, dass es anders offenbar nicht geht, dass die Lage ein entschlossenes Handeln erfordert.

Und siehe da, die ersten Ergebnisse geben der Politik recht. Der Stromverbrauch ist landesweit im August bereits deutlich zurückgegangen, obwohl es heißer war als im Vorjahresmonat und die Klimaanlagen in den Privathaushalten sicher länger in Betrieb waren. Währenddessen wird in Deutschland weiter darüber diskutiert, ob man im Winter nur noch lauwarm duschen oder vielleicht gar nur noch einen Waschlappen verwenden darf oder ob man in seiner Wohnung frieren muss. Wir haben keine Zeit mehr, uns mit derartigen Dingen aufzuhalten. Unabhängig von Putins Launen ist der Klima-Notstand längst Realität.