Weinrebe, rankende Pflanze mit Trauben

Der Weinanbau auf Mallorca hat eine lange Geschichte. Für einen Winzer ist oftmals Wissen und Geschicklichkeit wichtiger als bloße Kraft und Ausdauer: „Um Weinreben zu schneiden ist weniger Hand nötig als Verständnis“ (Podar un sarment vol menos mà que enteniment). Dagegen war das Rebholz zum Heizen weniger oder völlig ungeeignet: „Feuer von Ästen bringt Flammen, Feuer von Rebholz ist eine Folter“ (Foc de rama, foc de flama; foc de sarment, foc de turment). Zur Erntezeit bedeutet Niederschlag eine erhebliche Verzögerung der Arbeit: „Nasse Weinreben bringen eine verlängerte Ernte mit sich“ (Sarment banyada, verema allargada).

Im Inselinneren gibt es viele Felder mit Weinanbau, wobei das Tramuntana-Gebirge die Reben vor kalten Nordwinden und Frost schützt. Schon im jüdischen Talmud erfolgte der Vergleich von menschlichen Tugenden und Qualitäten der Natur anhand des folgenden anschaulichen Beispiels: „An der Rebe hängen die reifsten und vollsten Trauben am tiefsten zur Erde herab. So ist der Mensch, je weiser, desto bescheidener.“ Ende September erfolgt in Binissalem die traditionsreiche Festa des Vermar, bei der neben einer Traubenschlacht (batalla del raïm) und einem gemeinsamen Abendessen in den Dorfstraßen (sopar a la fresca) der Wettbewerb der Traubentreter (trepitjadors) zur den Hauptattraktionen gehört. Die Sieger schafften es bei den letzten Vor-Covid-Feierlichkeiten, mühsam nahezu sagenhafte zehn Liter Most aus den Trauben zu treten.

Der abschließende Ratschlag legt den Männern die sorgfältige Auswahl der Ehepartnerin nahe, welche neben einer theoretischen lebenslangen Begleitung außerdem die Mutter der Nachkommen war: „Von einer vorzüglichen Rebe pflanze den Weinstock an, und von einer herausragenden Mutter nimm die Tochter zur Frau“ (De bona sarment planta sa vinya, i de bona mare pren sa filla).