Die Sant-Antoni-Feierlichkeiten auf Mallorca sind ein gutes Beispiel dafür, wie Traditionen gewahrt werden, wenn man ihnen den Raum gibt, sich zu entwickeln. Denn natürlich ist der Kult um die dimonis nicht wirklich im Sinne der Kirche noch im Sinne des Heiligen Antoni, dem der Teufel in quälenden Visionen erschien, um ihm vom asketischen Leben abzubringen. Doch es ist die Mischung aus Schauder und Spaß, aus Party und Tradition, die das Fest so attraktiv macht.

Und die Insel bedient sich einer alten Marketing-Strategie: bei den Kindern anfangen. Keine Schule, keine Kita, die nicht ein Fest zu Sant Antoni veranstaltet. Kein Buchladen, in dem es nicht von Kinderbüchern mit dimonis wimmelt. Hinzu kommen Kuscheltiere, T-Shirts, Turnbeutel oder Spielkarten. Was Merchandise angeht, können es die Teufel auf der Insel locker mit Paw Patrol und Spiderman aufnehmen.

Der Erfolg birgt Gefahren

Das bedeutet natürlich nicht, dass die Zukunft des Festes garantiert ist. Im Gegenteil, es birgt Gefahren: Auch hier gibt es Bedenken, dass die Feiern, gerade in Hotspots wie Artà, Manacor oder Sa Pobla, an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gehen könnten. Dass es Massenevents werden, in denen es mehr um Besäufnis und um Party als um das Fest an sich geht. Anders gesagt: Dass die Menschen aus Palma in den Dörfern einfallen wie die Urlauber im Sommer auf der Insel.

Aber gleichzeitig ist es angesichts einer immer gleichförmiger werdenden Welt schön zu sehen, dass lokale Feste die Kraft haben, eine eigene Dynamik zu entwickeln. Denn auch das Authentische besteht nur fort, wenn es sich zu verkaufen weiß.