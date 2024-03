Ich habe die Zukunft gesehen, aber vor allem hat die Zukunft mir ins Auge gestarrt. Genauer gesagt, während der zwanzig Sekunden, die ein gigantischer metallischer Augapfel mit einem Durchmesser von zwanzig Zentimetern namens Orb braucht, um in die Tiefen meines Wesens einzudringen, meine Iris einzufangen, sie an die Oberfläche zu holen und sie in den Dienst der Menschheit zu stellen, während ich Millionär werde. Der Verkauf meiner Iris war der Zweck meines gestrigen Mittagsbesuchs am Worldcoin-Stand im Einkaufszentrum Fan. Es herrschte eine Atmosphäre, als hätte Willy Wonka hier sein Schokoladenimperium eröffnet.

Ich reihe mich in eine vordigitale Warteschlange ein. Ich bekomme erläutert, wie meine Iris in einen alphanumerischen Code übersetzt wird. Die Details über die Bezahlung mit der Kryptowährung erscheinen mir absichtlich verwirrend. Aber was weiß ich schon. Die Philosophie ist in der englischen Überschrift auf dem Banner, das über dieser scheinreligiösen Veranstaltung hängt, zusammengefasst: „Die globale Wirtschaft gehört allen“. Aber einigen mehr als anderen.

Unbestimmter, aber steigender Preis

Wenn eine Röntgenaufnahme meiner Iris einen unbestimmten, aber steigenden Preis hat, will ich wissen, was sie mir für eine Niere geben würden. In der Kabine steht ein Schild mit der Aufschrift „18+“, und man versichert mir, dass man die Volljährigkeit gewissenhaft überprüft. Am Ende halte ich ein Prospekt in den Händen. Ich blättere ihn mit der zum Verkauf stehenden Iris durch und stoße bald auf die unvermeidlichen Hinweise auf die „Einwilligung in biometrische Daten“.

Keiner aus der Glaubensgemeinde äußert auch nur den geringsten Widerwillen, und die Kameras im Einkaufszentrum zeichnen uns ohnehin ohne Erlaubnis auf. Unser Körper, der alles ist, was wir haben, gehört schon seit Jahren nicht mehr uns selbst. Wir müssen uns nur noch auf den Preis für die Innereien einigen. In Bitcoins.