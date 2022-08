Der öffentliche Nahverkehr auf Mallorca wird ab dem 1. September eine günstige Angelegenheit. Nachdem der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez am Dienstag (2.8.) in Palma angekündigt hatte, dass auch auf Mallorca das Bahnfahren von September an zunächst vier Monate bis Jahresende gratis sein wird, hat der balearische Minister für Mobilität, Josep Marí, bei einer Pressekonferenz am Mittwoch (3.8.) die Einzelheiten der Subvention vorgestellt. Ein Rabatt gilt ab dem 1. September auch für die Überlandbusse des Unternehmens TIB. Die Einzelheiten:

Wer mit der Eisenbahngesellschaft SFM kostenlos Zug oder Metro fahren will, der muss im Besitz einer Mehrfahrtenkarte, der sogenannten tarjeta intermodal, sein. Für Einzelfahrten gilt die Subvention nicht. Die Mehrfahrtenkarten können an den Bahnhöfen in Palma (Estació Intermodal an der Plaça d'Espanya), Inca und Manacor beantragt werden. Dort wird die Zahl der Mitarbeitenden ausgebaut, um den erwarteten Ansturm zu bewältigen. Ferner kann die Karte in den Bürgerbüros der Rathäuser in Marratxí und Llucmajor beantragt werden sowie in Gemeindebüros an anderen Orten der Insel. Urlauber können nicht gratis Zug fahren, die tarjeta intermodal gibt es nur für Mallorca-Residenten.

Karte muss weiterhin ans Lesegerät gehalten werden

Sowohl wer bereits eine solche Mehrfahrtenkarte besitzt als auch, wer sich nun erst eine ausstellen lässt, muss diese zwar ab dem 1. September weiterhin an das Lesegerät halten, um zu den Bahnsteigen zu gelangen oder diese wieder zu verlassen. Geld wird aber nicht mehr abgebucht, die Kostenfreiheit wird automatisch angewendet.

Ähnlich funktioniert das System im Fall der TIB-Überlandbusse. Der Unterschied zum Bahnfahren: Das Busfahren wird ab dem 1. September nicht kostenfrei sein. Es gibt aber für die erste Fahrt einen Rabatt von 50 Prozent mit der tarjeta intermodal. Mit jeder weiteren Fahrt wird der Rabatt größer, genauso wie es jetzt schon ohne die Subvention der Fall ist. Wer 40 Mal innerhalb eines Monats TIB-Bus fährt, kommt in den Genuss eines Preisnachlasses von insgesamt 72 Prozent.

Auch im Bus bis zu 72 Prozent Rabatt

Die Balearen-Regierung gibt mehrere Rechenbeispiele: Wer 40 Mal im Monat durch alle fünf Tarifzonen auf Mallorca mit dem Bus fährt, zahlt bislang dafür 73,80 Euro. Ab dem 1. September sind es nur noch 20,70 Euro. Für junge Leute und Pensionisten gelten noch weiter vergünstigte Tarife. Für alle Nutzerinnen und Nutzer zwischen 17 und 30 Jahren kosten 40 Fahrten durch alle Tarifzonen dann statt 55,35 Euro nur noch 15,53 Euro. Derselbe Tarif gilt für die Eltern von kinderreichen Familien (ab drei Kindern). Kinder und Jugendliche bis einschließlich 16 Jahren fahren ohnehin gratis. Rentnerinnen und Rentner zahlen in unserem Preisbeispiel statt 36,90 Euro nur noch 10,35 Euro.

Mobilitätsminister Marí sprach von mindestens 270.000 Nutzern, die in den Genuss der Subventionen kommen, weil sie bereits jetzt die tarjeta intermodal besitzen. In den Wochen bis Anfang September dürften noch einige weitere hinzukommen. Zunächst hatte die spanische Regierung die kostenlosen Bahnfahrten nur für den Schienennahverkehr auf dem Festland beschlossen. Die balearische Landesregierung hatte in Madrid Druck ausgeübt, damit auch die Bürger der Inseln in den Genuss des kostenlosen Zugverkehrs kämen.