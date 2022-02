Die Taxifahrer auf Mallorca sind genervt: In den letzten Januartagen und der ersten Februarwoche haben Unbekannte 69 Taxis beschädigt. In den meisten Fällen warfen sie bei den am Straßenrand oder auch in Tiefgaragen geparkten Autos die Fensterscheiben mit Steinen ein und suchten im Inneren nach Wertgegenständen. Auch die Karosserie war bei manchen Autos beschädigt worden.

Der Präsident der Vereinigung der Taxifahrer auf Mallorca, Gabriel Moragues, kennt das Problem bereits aus vergangenen Jahren. "Jedes Jahr, wenn es Winter wird, wiederholt sich das", beklagt er sich gegenüber dem "Diario de Mallorca". Moragues macht die wirtschaftliche Lage für den Vandalismus verantwortlich, die sich auf der Tourismus-Insel Mallorca jedes Jahr im Winter zuspitzt, und besonders in Zeiten, in denen nach der Pandemie die wirtschaftliche Erholung noch nicht wieder voll eingetreten ist. Zwar würden die Täter in den wenigsten Fällen Wertsachen mitnehmen, weil die Taxifahrer sie nicht in ihren Autos lassen, doch würden Geräte für die Bezahlung mit Kreditkarte verschwinden oder Dokumentation mitgenommen. Vor allem sind Fahrzeuge im Zentrum von Palma betroffen, aber auch in anderen Gebieten, wie etwa s'Arenal, Son Ferriol, Es Pla de na Tesa oder Cas Capità seien beschädigt worden. Anzeigen, so Moragues, seien in den meisten Fällen zwecklos, weil es sich bei den Täter um "mittellose junge Menschen mit Vorstrafen" handle oder Jugendliche aus Heimen. Moragues verlangt mehr Polizeipräsenz, um dem Vandalismus ein Ende zu machen. /jk