Die Nationalpolizei hat in Palma de Mallorca drei Personen wegen mutmaßlicher Bestechung von Minderjährigen und sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen in einem Jugendheim festgenommen.

Dies ist der jüngste Fall sexueller Ausbeutung von Heimkindern auf Mallorca, der in Palma aufgedeckt wurde. Bereits vor zwei Jahren begannen die Ermittlungen, nachdem die Zustände in den Heimen auf Mallorca in die öffentliche Diskussion geraten waren.

Konkret wurde nun ein 43-jähriger Mann wegen des Verdachts der Verführung Minderjähriger und der sexuellen Provokation verhaftet, weil er einer Jugendlichen mutmaßlich Sex vorgeschlagen und ihr pornografische Videos gezeigt hatte.

Dazu wurden ein 20-jähriger Mann wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen unter 16 Jahren sowie ein minderjähriges Mädchen wegen des Verdachts auf Verführung Minderjähriger festgenommen.

Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen

Die Beamten hatten die Ermittlung aufgenommen, nachdem eine Jugendliche verschwunden war und sich Hinweise auf kriminelles Verhalten Dritter in ihrem Umfeld häuften. Das Mädchen wurde ausfindig gemacht und in die Einrichtung zurückgebracht. Es stellte sich heraus, dass sie mit mehreren Männern Sex gehabt hatte, wobei sie in einigen Fällen unter Drogen gesetzt worden war.

Die Ermittler stellten fest, dass die Minderjährige von einer anderen Jugendlichen angeworben worden war, die man bereits zuvor im Rahmen einer Ermittlung wegen ähnlicher Fälle von sexueller Ausbeutung festgenommen hatte. Für die Vermittlung der sexuellen Kontakte soll das Mädchen Geld erhalten haben. Die Ermittlungen sind noch nicht beendet, weitere Verhaftungen könnten folgen. /bro