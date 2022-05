Ein Richter am Gericht in Manacor im Osten von Mallorca hat am Donnerstag (19.5.) einen deutschen Arzt freigesprochen. Gegen den Mediziner Michael Rösel, der eine Praxis in Santanyí betreibt, war wegen der Erstellung gefälschter PCR-Zertifikate ermittelt worden. Am Donnerstag war der Arzt zu einem Schnellverfahren in Manacor vorgeladen worden.

Er sollte sich vor Gericht gegen die polizeilichen Ermittlungen verteidigen, die sich hauptsächlich auf einen deutschen Fernsehbericht stützten, in dem behauptet wurde, der Arzt habe mitten in der Pandemie PCR-Testzertifikate ausgestellt, ohne die entsprechenden Tests an den Menschen vorgenommen zu haben. Vielmehr soll er lediglich Antigentests durchgeführt haben. Für jedes Zertifikat verlangte er 80 Euro. Staatsanwaltschaft sieht keine Beweise Die Staatsanwaltschaft war allerdings der Ansicht, dass es keine Beweise für diese Anschuldigung gibt. Die Verhandlung fand gar nicht statt, Rösel musste nicht einmal aussagen. Die Staatsanwaltschaft ließ bereits zuvor durchblicken, dass sie einen Freispruch beantragen würde, was der Richter akzeptierte. Der Fall wurde im April 2021 aufgedeckt. Der deutsche Privatsender RTL prangerte in einer Reportage die Tätigkeit des Arztes aus Santanyí an. In dem investigativen Beitrag sprach ein Reporter mit Urlaubern, die erzählten, wie der deutsche Arzt ihnen angeboten hatte, ihnen für rund 80 Euro falsche PCR-Zertifikate auszustellen. Im Beisein einer versteckten Kamera gelang es auch dem Journalisten, eines dieser Dokumente zu erhalten. Arzt ignorierte auch die Preisdeckelung der Tests Zu dieser Zeit galten Spanien und Mallorca als Risikogebiet. Deutsche Urlauber, die von der Insel zurückreisten, mussten ein ärztliches Attest vorlegen, das belegte, dass sie nicht mit Covid-19 infiziert waren. Auch an der Preisdeckelung für Antigentests von 30 Euro, die ab Mai 2021 galt, machte der deutsche Mediziner nicht mit. Wie die MZ damals selbst bestätigen konnte, verlangte Rösel statt der gesetzlich vorgeschriebenen 30 Euro weiterhin 60 Euro für einen Antigentest. /jk