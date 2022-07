Ein 20-jähriger Urlauber hat sich in der Nacht auf Samstag (2.7.) bei einem Sturz vom Balkon in Santa Ponça im Südwesten von Mallorca schwer verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz nach Mitternacht in einem Hotel in der Straße Huguet des Far.

Der Mann, der aus Irland stammen soll, war zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar stark alkoholisiert. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er zudem Drogen genommen hatte. Augenzeugen zufolge soll er kurz vor dem Sturz gebrüllt haben, dass er von einem Unbekannten verfolgt werde. Er sei dabei durch die Flure des Hotels gerannt und habe den Eindruck gemacht, dass er nicht mehr ganz bei Sinnen war. Ersten Erkenntnissen aufolge deutet alles darauf hin, dass der Urlauber selbst vom Balkon sprang oder fiel. Die Ermittler halten es derzeit für unwahrscheinlich, dass er von einer anderen Person geschubst worden ist. Schwere Verletzungen an Kopf und Körper Der Sturz passierte auf der Rückseite des Hotels, was den Zugang der Rettungskräfte erschwerte. Beim Aufprall erlitt er schwere Verletzungen an Kopf und Körper. Er wurde von Rettungskräften vor Ort stabilisiert und ins Landeskrankenhaus Son Espases gebracht. Sein Zustand ist kritisch. Es ist nicht ausgeschlossen, dass er in den kommenden Stunden operiert werden muss. Der Urlauber war vor ein paar Tagen mit einer Gruppe von Freunden auf der Insel angekommen. Diese erklärten den Ermittlern, sie hätten ihren Kumpel kurz vor dem Unglück kaum wiedererkannt, weil er so verwirrt war. Immer wieder Fälle von Balconing Auf Mallorca kommt es immer wieder zu Balkonstürzen oder tragischen Unfällen bei Sprüngen von Klippen. Alle Maßnahmen zur Bekämpfung des als "Balconing" bekannten Phänomens, sind bislang gescheitert. Mitte Mai etwa passierten gleich zwei solcher Unfälle innerhalb weniger Stunden, bei denen zwei junge Männer starben. Der Vorfall sorgte für viele Diskussionen über ungebremsten Alkoholkonsum und riskantes Verhalten während des Urlaubs auf der Insel. /pss Kommentar: Todesstürze auf Mallorca - Das ist kein Spektakel, das ist echt