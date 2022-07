Eine 70-jährige Urlauberin ist am Sonntag (24.7.) am beliebten Badestrand Can Pastilla auf Mallorca ertrunken. Das Unglück ereignete sich um kurz nach acht Uhr morgens.

Die Frau, die aus Frankreich stammen soll, war alleine an den Strand gekommen und ins Wasser gegangen. Aus noch ungeklärter Ursache hörte sie nach wenigen Minuten auf zu schwimmen. Traurige Statistik: deutlich mehr Badetote im Juni auf Mallorca Rettungsschwimmer noch nicht im Einsatz Da zu dem Zeitpunkt nur wenige andere Badegäste am Strand waren und auch die Rettungsschwimmer noch nicht ihre Schicht begonnen hatten, dauerte es ein wenig, bevor der Körper entdeckt wurde, der leblos an der Wasseroberfläche trieb. Die herbeigeeilten Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Frau feststellen. /pss