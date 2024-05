Hauseinsturz an der Playa de Palma: Ministerpräsident Pedro Sánchez bietet die Hilfe der Zentralregierung an

Das Unglück an der Playa de Palma, bei dem am Donnerstagabend (23.5.) mindestens vier Personen ums Leben gekommen sind, wird auch von der Zentralregierung in Madrid verfolgt. Ministerpräsident Pedro Sánchez erklärte gegen 23.30 Uhr auf X, er habe mit Ministerpräsidentin Marga Prohens und Palmas Bürgermeister Jaime Martínez telefoniert. In den Gesprächen habe er jegliche Hilfe der Zentralregierung angeboten, um bei den Rettungsarbeiten zu helfen.

Er erklärte den Angehörigen der Opfer sein Beileid.

Die balearische Ministerpräsidentin Marga Prohens bedankte sich ebenfalls auf X für die Anteilnahme von Pedro Sánchez. "Ich möchte mich beim Ministerpräsidenten für seinen Anruf bedanken und dafür, dass er den Balearen in diesen schwierigen Momenten seine Hilfe angeboten hat", schrieb sie noch bevor Sánchez seinen Tweet veröffentlicht hatte.