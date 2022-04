Nach der "Mallorca-Gate" genannten Urlaubsaffäre um die ehemalige nordrhein-westfälische Umweltministerin Ursula Heinen-Esser beginnt das nächste Kapitel der Landespolitik auf der Insel. Der SPD-Landesverband plakatiert jetzt auf der Insel. "Schönen Urlaub! Wir kümmern uns um das NRW von Morgen", ist da im Vorfeld der Landtagswahlen am 15. Mai zu lesen.

Laut SPD sind seit Freitag (22.4.) insgesamt fünf Plakatwände belegt. Davon befinden sich vier an der Playa de Palma und eine in der Nähe des Flughafens. Gut drei Wochen vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der SPD und der regierenden CDU von Ministerpräsident Hendrik Wüst ab. Die Sozialdemokraten gehen mit Thomas Kutschaty ins Rennen. Jüngste Umfragen sehen die beiden Volksparteien nahezu gleichauf.

Vergangenes Jahr ging es um die Impfung

Vielleicht auch deshalb nun der Schritt auf die Insel. Bereits vergangenes Jahr plakatierten die Sozialdemokraten vor der Bundestagswahl an der Playa der Palma und warben dabei unter anderem für die Impfung gegen das Corona-Virus. "Wir haben uns nach der Bundestagswahl natürlich angeschaut: Was war erfolgreich? Im Zuge der Bundestagswahl erhielt die Kampagne positives Echo. Deswegen haben wir die Idee des Bundes übernommen. Die Idee, an solchen Stellen aktiv zu sein, ist seit Langem fest eingeplant", sagte ein Sprecher der Partei gegenüber der MZ, wohl um dem Eindruck vorzubeugen, hier solle die Urlaubsaffäre von Heinen-Esser ausgeschlachtet werden.

Der Mallorca-Wahlkampf hat Tradition

"Zeitungsberichte und Analysen zeigen: Gerade in den Ferien sind viele Menschen aus NRW auf der Insel", so der SPD-Sprecher. "An exponierten Stellen zu werben, ist in den vergangenen Jahren gang und gäbe geworden. So hat die FDP in London mit mobilen Flächen geworben oder wir in der Nähe von grenznahen Outlet-Centern.“

Mit dem Slogan "Schönen Urlaub" hat auch die FDP schon einmal auf Mallorca geworben - 1998 war auf Plakaten am Flughafen von Palma der damalige FDP-Vorsitzende Wolfgang Gerhardt zu sehen. Damals allerdings noch mit dem Zusatz. „Und das nicht nur alle fünf Jahre - wie die Grünen meinen." Auch im Wahlkampf bei der Bundestagswahl 2017 plakatierten die Liberalen auf der Insel.