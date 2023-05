Nicht nur die Wahlwerbung im Briefkasten und die Schilder in verschiedenen Orten Mallorcas deuten daraufhin: Am 28. Mai, stehen die Regionalwahlen auf der Insel an. Nach einer aktuellen Umfrage des Sozialforschungsinstitut Gadeso verliert die aktuelle Regierungskoalition aus Sozialisten, Podemos und Més die absolute Mehrheit. Allerdings kommt auch keine Mehrheit für die konservative Volkspartei PP und die Rechtspartei Vox zustande, auch wenn das rechte Lager wohl deutlich mehr Stimmen bekommt als im Jahr 2019.

Ergebnisse laut der Umfrage Laut der Umfrage kommt die PP auf 27,93 Prozent der Wählerstimmen, was 21 bis 23 Sitzen entspricht. Bei PSIB-PSOE sollen es 25,41 Prozent der Wählerstimmen (17-18 Sitze) sein. Die Rechtspartei Vox könnte laut der Umfrage auf 13,39 Prozent der Wählerstimmen und entsprechend 6-7 Sitze kommen. Bei Més per Mallorca sind es 9,62 Prozent (4-5 Sitzen). Parlament 2023

Kopf-an-Kopfrennen im Inselrat Auch im Inselrat wird ein Kopf-an-Kopfrennen zwischen dem linken und rechten Lager vorausgesagt. Laut der Umfrage bekommt das rechte Lager mehr Stimmen als vor vier Jahren. An der Gadeso-Umfrage hatten vor dem 15. Mai 2.000 Menschen teilgenommen. So wie die Gadeso-Umfrage sehen die meisten Umfragen die konservative Volkspartei vorne. Eine Umfrage des Forschungsinstituts CIS ergab, dass die Sozialisten vorne liegen.