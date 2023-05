PP-Präsident Núñez Feijóo verwechselt auf Mallorca Palma mit der Kanaren-Insel La Palma

Der Präsident der konservativen Volkspartei PP in Spanien, Alberto Núñez Feijóo, hat am Mittwochabend (24.5.) der PP-Kandidatin für das Amt der Ministerpräsidentin auf Mallorca und den Nachbarinseln, Marga Prohens, bei einer Wahlkampfveranstaltung den Rücken gestärkt. Zumindest war das der Plan des Galiciers. Allein, ob der so aufgegangen ist, wie sich Núñez Feijóo das dachte, darf zumindest stark bezweifelt werden. Der Auftritt des Parteichefs vor rund 1.400 Zuhörerinnen und Zuhörern im restlos gefüllten Trui Teatre in Palma war alles andere als unfallfrei.

Im Prinzip hätte er seine Rede in jeder anderen spanischen Region auch halten können, die regionale Politik spielte so gut wie keine Rolle. Feijóo beschränkte sich darauf, den spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez zu verteufeln, obwohl dieser am Sonntag (28.5.) bei den Regional- und Kommunalwahlen ja gar nicht zur Disposition steht. Man wolle den sanchismo beenden, wie die PP die Politik des Sozialisten nennt. Das ständige Abheben auf den Ministerpräsidenten wurde sogar einigen PP-Anhängern zu viel, die mit hörbarem Unmut auf die Rede reagierten. Den halben Abend das Smartphone in der Hand Dass Núñez Fejóo auf Mallorca zu Gast war und nicht auf einer Kanareninsel, schien ihm ebenfalls nicht ganz klar gewesen zu sein. In einem Versuch der Kontaktaufnahme mit den einheimischen Anhängern im Saal sprach der Galicier vom Markt von La Palma, obwohl er den Mercat Pere Garau in Palma meinte. Auch dass der Kandidat der PP für den Inselrat, Llorenç Galmés, ein "wunderbares mallorquí" spreche, bekam das Publikum im Saal zu hören. Mallorquí sei eine von mehreren Sprachen in Spanien, sagte er danach. Dass es ein Dialekt des Katalanischen ist, erwähnte der PP-Präsident mit keinem Wort, was ihn in die Nähe der Rechtspopulisten von Vox rückt. Marga Prohens wusste an ihrem 41. Geburtstag gut mit den Emotionen der Zuhörer zu spielen und beharrte darauf, dass die Sozialisten ihr Wahlprogramm kopiert hätten, ohne aber konkret zu werden. Núñez Feijóo wiederum verbrachte den halben Abend mit seinem Smartphone in der Hand. /jk