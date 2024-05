Auftakt mit Jürgen Klopp: So begann das Wirtschaftsforum Neu Denken auf Mallorca

Mit einem wahrlich hochkarätigen Überraschungsgast - dem gerade am Wochenende in Liverpool verabschiedeten Fußballtrainer Jürgen Klopp - hat am Donnerstagabend (23.5.) in Palma das Wirtschaftsforum Neu Denken begonnen.

An dem von der auf Mallorca beheimateten Wirtschafts-, Steuer- und Rechtskanzlei PlattesGroup veranstalteten Treffen nehmen deutsche und internationale Unternehmer, Manager, Politiker und Experten teil. Sie diskutieren auf Einladung von Konferenzleiterin Sabine Christiansen über die aktuellen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen in Deutschland und in der Welt.

Zum Auftakt ging es um den Sport

Zunächst aber ging es am Eröffnungsabend um den Sport. Oliver Bierhoff, der mittlerweile als Finanzinvestor tätig ist, antwortete auf die Fragen von Sabine Christiansen zur Fußball-Europameisterschaft, sein Ex-Kollege Fredi Bobic stellte eine Charity-Auktion für die Laureus Sports for Good Foundation vor.

Stargast aber war natürlich Jürgen Klopp, der in einer launigen Begrüßungsrede noch einmal darzustellen wusste, was für eine intensive Erfahrung seine vergnügungssteuerpflichtigen gut acht Jahre als Cheftrainer beim FC Liverpool dargestellt haben - und wie nötig er es jetzt hat, wieder Kraft aufzutanken. Klopp hat ein Haus auf Mallorca.

Auf dem Wirtschaftsforum gelten die sogenannten Chatham House Rules, um vertrauliche Gespräche zu ermöglichen. Teilnehmende Journalisten - die Mallorca Zeitung ist Medienpartner - verpflichten sich dazu, nicht aus den Redebeiträgen zu zitieren.