Aktuelle Wetterprognose in Inca: 7-Tage-Trend und detailierte Vorhersage (21.5.2024)

Wetterübersicht für Inca: Vorschau auf die Woche vom 21. Mai bis 28. Mai 2024

Die malerische Stadt Inca im Herzen Mallorcas präsentiert sich in der kommenden Woche mit einer Mischung aus Frühlingsschauern und sonnigen Momenten. Für diejenigen, die einen Spaziergang durch die bezaubernden Straßen von Inca planen oder das nahegelegene Tramuntana-Gebirge erkunden möchten, halten wir Sie hier mit der neuesten Wettervorhersage für die nächsten sieben Tage auf dem Laufenden.

Wetterentwicklung in Inca – Ein Blick auf die einzelnen Tage

Dienstag, 21. Mai 2024: Wir starten in die Woche mit milden Temperaturen um 25°C. Geringfügiger Regen könnte den Tag über begleiten, während der Wind mit lediglich 2 km/h kaum spürbar ist. Feuchtigkeit und Luftdruck zeigen moderate Werte von 35% bzw. 1013 hPa. Besonders erwähnenswert ist der Sonnenauf- und -untergang, der Inca um 4:28 Uhr bzw. 19:01 Uhr erleuchten wird.

Mittwoch, 22. Mai 2024: Die ähnlichen Bedingungen setzen sich fort mit leichtem Regen und angenehmen 25°C, die sich durch den geringen Wind und die Luftfeuchtigkeit von 36% angenehm anfühlen. Der Luftdruck zeigt steigende Tendenz auf 1016 hPa an.

Donnerstag, 23. Mai 2024: Die Wolken lichten sich etwas und geben vereinzelt den Blick auf die Sonne frei. Die Temperaturen erreichen bis zu 27°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 26%. Mit einem leicht erhöhten Wind von 4 km/h und einem Luftdruck von 1017 hPa verspricht dieser Tag einen angenehmen Übergang zur Wochenmitte.

Freitag, 24. Mai 2024: Der Tag kühlt auf 18°C ab, begleitet von leichtem Regen. Der Wind bleibt bei 4 km/h, jedoch erhöht sich die Luftfeuchtigkeit auf 75%. In Kombination mit einem Luftdruck von 1018 hPa kann dieser Tag also nass und frischer werden.

Samstag, 25. Mai 2024: Ein Tag voller Regenschirme – es ist mit moderatem Regen zu rechnen. Die Temperaturen bewegen sich jedoch wieder aufwärts auf komfortable 25°C, während der Wind leicht auf 3 km/h sinkt. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf moderate 44%, der Luftdruck auf 1020 hPa.

Sonntag, 26. Mai 2024: Die Wolken weichen erneut auf und sorgen für zeitweise sonnige Abschnitte bei warmen 27°C. Der Wind bleibt sanft bei 2 km/h, und die Luftfeuchtigkeit sinkt auf 32% bei einem Luftdruck von 1022 hPa.

Montag, 27. Mai 2024: Mit 28°C und bedecktem Himmel zeigt sich der Montag von einer ruhigen Seite. Der Wind frischt leicht auf 4 km/h auf, und die Luftfeuchtigkeit bleibt bei niedrigen 29%. Der Luftdruck notiert bei 1020 hPa.

Dienstag, 28. Mai 2024: Die Prognose schließt mit 29°C und aufgelockerten Wolkenfeldern ab. Bei leichtem Wind von 1 km/h und einer Luftfeuchtigkeit von 33% dürfen Sie einen angenehm warmen Tag erwarten. Der Luftdruck liegt bei 1018 hPa.

Wochenzusammenfassung und Ausblick

Insgesamt präsentiert sich das Wetter in Inca in der besprochenen Woche als wechselhaft mit Tendenzen zu warmen Temperaturen gegen Ende der Periode. Der leichte Regen zu Beginn und der moderate Regen am Samstag dürften die lokale Flora erfreuen und die Landschaft erfrischen. Für Sonnenanbeter hält der Wochenverlauf ebenfalls genug freie Himmelsfenster bereit, sodass das mediterrane Klima genossen werden kann.

Denken Sie daran, für den Fall von Niederschlägen stets einen Regenschirm bei Spaziergängen durch Inca dabei zu haben. Ebenfalls empfehlenswert ist es, die Sonnenuntergänge zu beobachten, die in dieser Jahreszeit besonders malerisch sein können.

+++ Redaktioneller Hinweis: Dieser Text wurde auf der Basis von Daten von OpenWeather (TM) erstellt. Zeitpunkt der Datenübermittlung: 21.5.2024, 01:36:44. +++