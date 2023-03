Diejenigen, die bereits im von Sturmtief Juliette am schwersten betroffenen Gebiet unterwegs waren, berichten, dass sie eine solch großflächige Zerstörung auf Mallorca noch nicht gesehen haben. Rund eine Million Bäume dürfte beschädigt sein. Viel Aufbauarbeit und Geduld sind in der Serra de Tramuntana in den kommenden Monaten und Jahren gefragt.

Nach Sturmtief Juliette auf Mallorca: Jetzt werden die Wunden in der Serra de Tramuntana geleckt Und gleichzeitig werden sich nicht wenige Landwirte und Fincabesitzer fragen, ob die Arbeit nicht ohnehin für die Katz ist. Denn irgendwann kommt das nächste Unwetter und könnte die jahrelange Arbeit wieder zunichte machen. Dass dieses „irgendwann“ eher früher als später ist, daran besteht angesichts der Klimakrise kaum ein Zweifel. Seit 2018 sind beinahe jährlich heftige Stürme über die Balearen hinweggefegt. Mit deutlich gravierenderen Folgen für die Umwelt und die Menschen als in früheren Jahrzehnten. Man denke nur an die Flutkatastrophe von Sant Llorenç im Oktober 2018. Das Klima muss ernst genommen werden Nicht zuletzt deshalb muss Klimaschutz endlich ernst genommen werden – und zwar sowohl von der Bevölkerung als auch von der Politik. Die Initiative Assemblea Ciutadana pel Clima hat vorgelegt und teils drastische Vorschläge zur Eindämmung des Klimawandels auf den Balearen formuliert. Obergrenzen für Urlauber, für Mietwagen, für Flugverkehr, für Schiffsverkehr – das wenigste davon wird eins zu eins umsetzbar sein. Aber wer Klimaschutz wirklich voranbringen will, der muss endlich auch anfangen, unbequeme Maßnahmen durchzusetzen. Los que ya han estado en la zona más afectada por la borrasca Juliette afirman que nunca habían visto tanta y tan extensa destrucción en Mallorca. Cerca de un millón de árboles podrían estar dañados. En la Serra de Tramuntana se necesitará de mucho trabajo de reconstrucción y paciencia en los próximos meses y años. Al mismo tiempo, no pocos agricultores y propietarios de fincas se preguntarán si su esfuerzo no será en vano porque en algún momento llegará la próxima borrasca y podría volver a deshacer años de trabajo. En vista de la crisis climática, hay pocas dudas de que ese „algún día“ será más pronto que tarde. Desde 2018, las Islas Baleares han padecido casi todos los años violentos temporales. Con consecuencias mucho más graves para el medio ambiente y seres humanos que en décadas anteriores. Basta pensar en la catástrofe de las inundaciones de Sant Llorenç en octubre de 2018. También por ello, la protección del clima debe tomarse por fin en serio, tanto por parte de la población como por parte de los políticos. La iniciativa Assemblea Ciutadana pel Clima ha presentado algunas drásticas propuestas para frenar el cambio climático en Baleares. Límites máximos para los veraneantes, para los coches de alquiler, para el tráfico aéreo, para el transporte marítimo... Muy pocas de estas propuestas podrán ponerse en práctica tal cual. Pero quien realmente quiera avanzar en la protección del clima tiene que comenzar a imponer, por fin, medidas incómodas.