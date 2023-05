Jade Jagger, die Tochter des Sängers Mick Jagger ("Rolling Stones"), hat auf Ibiza, der Nachbarinsel südwestlich von Mallorca, auf Polizisten eingeprügelt und ist festgenommen worden. Die 51-Jährige befand sich in Begleitung eines stark alkoholisierten Mannes, der zuvor in einem Restaurant die Angestellten beleidigt und angegangen hatte. Jagger und ihr Begleiter warten derzeit in der Polizeiwache darauf, der Justiz überstellt zu werden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend (17.5.).