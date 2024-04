Bevor die Badesaison beginnt: Gemeinde Calvià schleppt vier Migrantenboote von den Stränden ab

Vier Migrantenboote sind in den zurückliegenden Monaten an den Stränden der Gemeinde Calvià im Südwesten von Mallorca angekommen. Jetzt hat die gemeindeeigene Reinigungsfirma Calvià 2000 damit begonnen, die Jollen, die in beliebten Badebuchten lagerten, abzutransportieren. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung erklärt, wurden die Boote aus Sicherheitsgründen entfernt, aber auch, um das "touristische Bild von Calvià zu bewahren".

Bereits vor einiger Zeit war ein Boot am Strand von Magaluf abgeschleppt worden, jüngst kümmerten sich die Angestellten der Reinigungsfirma dann um zwei Migrantenboote in der sogenannten Drei-Finger-Bucht von Portals Vells. Nun muss noch eine Jolle in der Cala Comtessa in Peguera abgeholt werden.

Eigentlich nicht zuständig

Von Seiten der Gemeinde heißt es, dass man zwar nicht zuständig sei für die Entfernung der Boote, dass man aber die "Ästhetik und die Attraktivität" der Strände von Calvià garantieren wolle. Die Boote bestehen größtenteils aus Glasfaser und werden zur Entsorgungsfirma Mac Insular gebracht, wo sie fachgerecht entsorgt werden sollen.

Die Vize-Bürgermeisterin der Gemeinde, Esperanza Català (rechtsextreme Partei Vox), wird mit den Worten zitiert: "Wir wollen, dass unsere Strände zum Beginn der Badesaison in einem perfekten Zustand sind."

44 Menschen in den vier Booten

Seit August 2023 sind an den Küsten der Gemeinde Calvià in den vier Booten insgesamt 44 Menschen angekommen, die von der Guardia Civil aufgegriffen wurden. Alle Jollen starteten ihre Überfahrt von Algerien aus. Die Migranten begeben sich dabei teilweise in große Gefahr, bei hohem Wellengang und unbeständigem Wetter kann die Fahrt über das Mittelmeer zur Todesfalle werden. Jahr für Jahr sterben Menschen beim Versuch, Europa zu erreichen.

Im Jahr 2023 waren rund um die Balearen 128 Boote mit 2.278 Menschen an Bord an der balearischen Küste aufgegriffen worden. Der Trend ist damit rückläufig: 2022 waren es 176 Boote mit insgesamt 2.579 irregulären Einwanderern.