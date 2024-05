Hauseinsturz an der Playa de Palma: Auch drei Deutsche unter den Verletzten, keine Lebensgefahr mehr

Unter den 16 Personen, die bei dem Einsturz des Medusa Beach Clubs an Playa de Palma verletzt wurden, befinden sich auch drei Deutsche. Das geht aus einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei von Freitagabend (24.5.) hervor.

Bei dem Unglück waren auch zwei deutsche Frauen, 20 und 30 Jahre alt, sowie eine 23-jährige Spanierin, die in dem Lokal gearbeitet haben soll, und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal getötet worden.

Zehn Niederländer unter den Verletzten

Unter den 14 Personen, die mit unterschiedlich schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden sind, befinden sich auch zehn Niederländer und ein Spanier, der in dem Lokal arbeitete. Das Unglück ereignete sich auf Höhe des Balneario 1. Dieser Abschnitt der Playa de Palma wird stark von Niederländern frequentiert.

Alle Verletzten seien zwischen 24 und 34 Jahre alt, so die Polizei. In den Krankenhäusern verblieben am Freitagabend noch 9 Personen. Keine von ihnen schwebe in Lebensgefahr, so die Polizei.