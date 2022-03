Bei der Suche nach „Wohngeld auf Mallorca“ im Internet finde ich einen MZ-Artikel. Gibt es eine Möglichkeit, einen Mietzuschuss für eine kranke, betagte Residentin zu bekommen?

(Georg T., per E-Mail)

In diesem MZ-Artikel ging es um Mietzuschüsse für Corona-Geschädigte, das Thema ist noch aktuell und bei den Behörden nachzulesen unter caib.es/sites/faqs-covid/ca/lloguer_models_de_solicitud. Senioren, die Hilfe benötigen, können sich an die Abteilung Gent Gran ihrer Gemeinde wenden. Zuständig für Zuschüsse zur Mietzahlung sind außerdem das Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sowie die Oficinas de la Seguridad Social. Die Hilfen sind jedoch vor allem für Bezieher der Grundrente (renta no contributiva) gedacht, die nicht in die spanische Rentenversicherung eingezahlt haben.

Unterbodenwäsche

Das Ergebnis der ITV-Inspektion meines Autos ergab, dass ich eine Unterbodenwäsche vornehmen lassen muss, weil es lange stillgelegt war. Wer bietet diese Dienstleistung an?

(Stefan O., per E-Mail)

Mein Automechaniker gab mir die Auskunft, dass die Unterbodenwäsche (limpieza de los bajos) eine der gängigen Arbeiten ist, die Autowerkstätten durchführen. Sie dauert etwa eine Stunde und kostet zwischen 30 bis 35 Euro.

Bei Führerscheinverlängerung Operationen angeben

Man soll ja bei der Erneuerung des spanischen Führerscheins gefragt werden, welche Operationen der Fahrer hinter sich hat. Ist man verpflichtet, diese Auskunft zu geben?

(Lea B., per E-Mail)

An erster Stelle stehen bei der medizinischen Prüfung für die Erneuerung des Führerscheins die Kontrolle des Seh- sowie das Hörvermögens eines Fahrers. Die Dirección General de Tráfico schreibt jedoch nach manchen schweren medizinischen Eingriffen Wartezeiten für das Autofahren vor. Deshalb ist es ratsam, den Arzt, der die Prüfung vornimmt, explizit über Operationen oder eventuelle Behinderungen zu informieren. Eine Falschinformation könnte im Schadensfall verheerende Folgen haben.

