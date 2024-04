Das kosten Privatschulen auf Mallorca

Die Kinder an öffentlichen Schulen, halbstaatlichen Schulen – den sogenannten colegios concertados – oder gleich an Privatschulen anmelden? Im Glauben, dass ihre Kinder dort am meisten lernen und am besten aufgehoben sind, wünschen sich nicht wenige Residenten eine Privatschule. Die Auswahl an internationalen Einrichtungen auf der Insel gilt auch im europaweiten Vergleich als sehr gut.

Die meisten Schulen bieten entweder direkt Ganztagsunterricht oder zumindest Nachmittagsbetreuung und Mittagessen an. Allerdings haben die Privatschulen ihren Preis: Häufig wird ein niedriger fünfstelliger Betrag pro Kind im Jahr fällig. Zusätzliche Kosten wie eine etwaige Schuluniform sind da noch nicht miteingerechnet. Hier eine Auswahl an bekannten Privatschulen und den damit verbundenen Kosten:

Die deutsche Schule Eurocampus liegt an der Playa de Palma. | FOTO: NELE BENDGENS / johannes krayer

Eurocampus Deutsche Schule

Die von Gabriele Fritsch geleitete Schule befindet sich auf dem Gelände der Kirche Porciúncula an der Playa de Palma und deckt vom Kindergarten bis zum Abitur die gesamte Laufbahn ab. Die Gebührenordnung der Schule stammt aus dem Jahr 2023, Änderungen für das neue Schuljahr sind noch möglich, wie Fritsch mitteilt.

Die Preise betragen derzeit in der Grundschule zwischen 640 (1. und 2. Klasse) und 660 Euro monatlich pro Kind. Beim Eurocampus beginnt die Sekundarstufe bereits nach deutschem Lehrplan in der 5. Klasse. Ab dann werden bis zur Abschlussklasse, der 12. Klasse, zwischen 710 und 872 Euro monatlich fällig, wobei die Preise umso höher liegen, umso weiter das Kind voranschreitet.

Hinzu kommen derzeit Digitalisierungskosten von 35 Euro bis 38 Euro im Monat, je nach Klassenstufe. Wer länger als fünf Jahre die Schule besucht, bekommt einen Rabatt von zehn Prozent. Ab dem 7. Jahr sind es 15 Prozent. Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und außerschulische Aktivitäten sind ebenso wenig berücksichtigt wie Einschreibegebühren und der Schulvereinsbeitrag.

Agora Portals

Die Privatschule am Kreisverkehr von Portals Nous ist wohl mit das Exklusivste, was man sich auf Mallorca in Sachen Privatschule leisten kann. Dementsprechend die Preise: Das beginnt schon bei der Einschreibung, die für Kinder zwischen 400 und 1.500 Euro kostet und jedes Jahr fällig wird.

Die Schulgebühren belaufen sich dann auf 7.550 Euro bis 12.800 Euro pro Jahr, abhängig von der Jahrgangsstufe. Hinzu kommt noch die außer in der Oberstufe verpflichtende Mensa für 2.250 Euro pro Jahr. Rabatt gibt es ab dem dritten Geschwisterkind und für frühzeitige Zahlung.

King Richard College

Nicht weit davon entfernt liegt das britische King Richard College. Hier bewegt sich die Preisspanne zwischen 7.500 Euro für Kindergarten und Vorschule (Verpflegung, Bücher und Versicherung inklusive) und 14.175 Euro für die höheren Klassen. In den Klassen 12 und 13 ist die Verpflegung extra zu bezahlen.

Baleares International College

Ebenfalls auf Englisch findet größtenteils der Unterricht am Baleares International College (BIC) statt. Die Schule hat zwei Niederlassungen, eine in Sa Porrassa nahe Magaluf, die andere in Sant Agustí. Die Schulkosten sind dabei unterschiedlich. In Sa Porrassa zahlt man für ein Kind zwischen 8.800 Euro (1. und 2. Klasse) und 13.600 Euro (12. und 13. Klasse). Wer das Jahr komplett vor Beginn des Schuljahres zahlt, bekommt drei Prozent Rabatt. Das Schulessen ist hier nicht inklusive.

In Sant Agustí, wo es nur Krippe, Kindergarten und Grundschule gibt, ist es günstiger. Für die ersten Jahre zahlt man 7.750 Euro, in den letzten beiden Grundschulklassen 5 und 6 dann 9.800 Euro. Auch hier gibt es einen Rabatt auf die Vorauszahlung.

Green Valley School

In der Green Valley International School in La Vileta kostet die Schulgebühr zwischen 10.990 Euro und 11.500 Euro, je nach Klassenstufe. Wer vor dem 1. Juni bezahlt, bekommt drei Prozent Rabatt. Das Mittagessen schlägt noch einmal mit 1.160 beziehungsweise 1.650 Euro zu Buche. Wer es monatlich bucht, zahlt zwischen 400 und 565 Euro.

Escola Global

Bei der Escola Global im Parc Bit kostet ein Kind in Krippe und Vorschule zwischen 8.300 und 8.600 Euro. Ab der 1. Klasse (8.950 Euro) bis zur 11. Klasse (12.600 Euro) steigert sich der Preis dann jährlich um einige Hundert Euro, die Mensa ist bereits eingeschlossen.

Montessori School Palma

Auch bei der Montessori-Schule in Santa Maria werden ähnliche Beträge fällig. Zwischen 7.804 Euro (für Drei- bis Fünfjährige) und 11.746 Euro für 13- bis 16-Jährige müssen Eltern hier hinblättern, wenn sie bereits im Mai für das im September beginnende Schuljahr zahlen. Wer quartalsweise zahlt, muss mit etwas mehr rechnen.

Bellver College

Im Bellver College in Palma zahlen Eltern für ihre Kinder in der Krippe und der Vorschule 2.500 Euro im Jahr. Zwischen der 1. Klasse (2.680 Euro) und der 13. Klasse (4.050 Euro) wird es auch hier jedes Jahr etwas teurer.

Col·legi Coop. Son Verí Nou

In der Cooperativa Son Verí Nou in der Gemeinde Llucmajor zahlen die Eltern monatlich. Es gibt mehrere Betreuungsvarianten: halbtags, ganztags, mit Essen oder ohne. Die günstigsten Tarife beginnen bei 365 Euro im Monat, die teuersten gehen bis 539 Euro. In der Krippe ist das Essen inklusive, ab der Vorschule schlägt es mit 1.520 Euro im Jahr zu Buche, wenn man nur den halben Tag gebucht hat. Andernfalls ist es inklusive.

San Cayetano

Die renommierte spanische Privatschule im Nordwesten von Palma kostet die Eltern zwischen 4.750 Euro und 8.350 Euro pro Kind im Jahr – ebenfalls abhängig von der Jahrgangsstufe. Das Essen ist hier noch nicht miteingerechnet und beläuft sich auf rund neun Euro pro Tag und Kind.

Lluis Vives

Eine ebenfalls bekannte spanische Privatschule im Zentrum von Palma. Hier kostet die Schulbildung zwischen 387 Euro und 465 Euro im Monat. Für die Mensa zahlt man noch einmal 194 Euro monatlich. Eine Ganztagsbetreuung in der Krippe kostet 525 Euro.

Nau Escola

In der Nau Escola im Gewerbegebiet von Can Valero nördlich von Palma kostet ein Vorschulkind 485 Euro im Monat, ein Grundschulkind 498 Euro und ein Kind in der Sekundarstufe 580 Euro. Für die Verpflegung in der Mensa zahlt man noch einmal 45 Euro im Monat pro Kind.

Abonnieren, um zu lesen