Nirgendwo in Spanien ist es so einsam wie in Kastilien-León. In der mit 94.000 Quadratkilometern größten Region des Landes – größer als das benachbarte Portugal – leben gerade einmal 2,4 Millionen Menschen. Normalerweise ziehen Parlamentswahlen in dieser Autonomen Gemeinschaft kaum überregionales Interesse auf sich, was auch daran liegt, dass Kastilien-León in der Regel gleichzeitig mit anderen Comunidades Autónomas an die Urnen bittet. Doch weil die konservative Volkspartei (PP), die seit 35 Jahren in Nordkastilien an der Macht ist, die Wahlen aus taktischen Gründen auf den kommenden Sonntag (13.2.) vorgezogen hat, richten sich die Blicke nun auf das Geschehen in Valladolid, Salamanca oder León. Der Wahlkampf war ungewöhnlich stark von spanienweiten Themen geprägt.

