In Spanien haben am Mittwoch (28.2.) erneut Bauern für eine Verbesserung ihrer Lage demonstriert. In Katalonien im Nordosten Spaniens blockierten Bauern mit schweren Schleppern den zweiten Tag in Folge die wichtigste Straßenverbindung Richtung Frankreich. Nördlich von Girona kippten sie Erdwälle auf der Fahrbahn und luden große Traktorenreifen und dicke Baumstämme ab, wie auf Bildern des Fernsehsenders RTVE zu sehen war. Auch eine parallel verlaufende Ausweichstrecke, die Nationalstraße II, wurde blockiert.