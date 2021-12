Wie viele Kreuzfahrtschiffe sollen künftig maximal pro Tag im Hafen von Palma de Mallorca festmachen dürfen? Über diese Frage wird auf der Insel schon länger gestritten, am Montag (20.12.) nun soll es dahingehend eine Einigung der Balearen-Regierung mit de internationalen Vereinigung der Kreuzfahrtreedereien CLIA geben. Verhandelt wird schon seit Monaten, nun ist der balearische Tourismusminister Iago Negueruela nach Hamburg gereist, um dort mit den Verantwortlichen der CLIA eine Höchstzahl an Schiffen pro Tag festzulegen.

Das Ziel ist, das Zentrum von Palma nicht mit Tagesurlaubern zu überladen. Allerdings gibt es keine rechtliche Handhabe für eine derartige Beschränkung, alles hängt davon ab, ob die Reedereien der Balearen-Regierung entgegenkommen und sich eine Selbstverpflichtung auferlegen. Es wird damit gerechnet, dass sie an einer Einigung mit der Politik interessiert sind.

Im Jahr 2019, vor der Pandemie, gab es 590 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen im Hafen von Palma. Insgesamt hielten sich auf diesen Schiffen 2,21 Millionen Urlauber auf, 10 Prozent mehr als im Jahr 2018. Und bereits in jenem Jahr war die Zahl der Kreuzfahrturlauber in Palma um 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gewachsen. Für das Jahr 2022 sind derzeit 528 Anläufe vorgesehen.

Die Kreuzfahrtbranche hatte sich in der Vergangenheit bereits offen für eine Regulierung der Aktivität auf Mallorca gezeigt. Erste Kontakte mit der Balearen-Regierung hatte es auf einer Kreuzfahrtmesse Ende 2019 in Hamburg bereits gegeben.

Der Bürgermeister von Palma, José Hila, spricht von einem Maximum von "vier oder fünf" Schiffen am Tag. Am liebsten sähe er Kreuzfahrtschiffe kleinen und mittleren Formats. Mega-Pötte sollten nach seinen Vorstellungen möglichst selten in Palma vorfahren. Die Stadträtin Neus Truyol von der Ökopartei Més will strengere Regeln und spricht sich für zwei Schiffe am Tag mit maximal 6.000 Urlaubern aus.

Nach offiziellen Zahlen kamen im Jahr 2019 an 55 Tagen mehr als 10.000 Kreuzfahrturlauber im Hafen von Palma an, an einem Tag waren es sogar mehr als 15.000 Urlauber. Im Jahr 2021 gab es 20 Tage mit vier Schiffen gleichzeitig im Hafen. An zwei Tagen legten gar fünf Kreuzfahrtschiffe in Palma an. Aufgrund der Pandemie war der Kreuzfahrttourismus auf Mallorca ab März 2020 rund 15 Monate lang komplett unterbrochen. /jk