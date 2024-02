Mallorca und die anderen Balearen-Inseln haben die Zahl der jährlichen Besucher im vergangenen Jahr enorm gesteigert. 14,4 Millionen ausländische Urlauber kamen in den zwölf Monaten des Jahres 2023 auf die Inseln. Das ist ein sattes Plus von 9,1 Prozent, wie aus den Frontur-Zahlen des spanischen Statistik-Instituts (INE) hervorgeht. Die Behörde hat am vergangenen Freitag (2.2.) die Werte für Dezember und somit auch die Gesamtjahreszahlen veröffentlicht.

Auch im letzten Monat des Jahres stiegen die Besucherzahlen im Jahresvergleich kräftig an. Registriert wurden im Dezember knapp ausländische 166.000 Urlauber auf den Balearen, 26,7 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Fast die Hälfte von ihnen - 76.000 - kamen aus Deutschland. Zahlen für Mallorca Die balearische Statistikbehörde Ibestat unterdessen zählt auch die Urlauber aus anderen spanischen Regionen mit und weist somit 17,8 Millionen Besucher für die Balearen aus. Davon entfielen knapp 4,6 Millionen auf den Quellmarkt Deutschland. Ibestat weist zudem auch Zahlen für die einzelnen Inseln aus. Demnach entfielen auf Mallorca knapp 12,5 Millionen ausländische und inländische Besucher. Was die Urlauber ausgaben Die Ausgaben der ausländischen Besucher beliefen sich unterdessen laut den Egatur-Zahlen des spanischen Statistikinstituts balearenweit auf insgesamt 17,7 Milliarden Euro. Das sind 16,4 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Statistiker haben zudem auch die durchschnittlichen Ausgaben eines Urlaubers errechnet, der 6,5 Tage auf einer der Balearen-Inseln verbringt. Der Durchschnittsbetrag beläuft sich demnach auf 1.230 Euro, 6,7 Prozent mehr als im Vorjahr. Die mittleren Ausgaben eines Urlaubers pro Tag werden mit 188 Euro angegeben, ein Plus von 8,6 Prozent. Im Schnitt blieben die Urlauber jedoch etwas weniger lang, die Aufenthaltsdauer reduzierte sich um 1,8 Prozent. Auch hinsichtlich der Ausgaben war der Dezember überdurchschnittlich - das Plus im Vergleich zum Vorjahresmonat gibt das Statistikinstitut mit 48,8 Prozent an. Gleichzeitig wird auf Mallorca eine Debatte geführt, wie die Tourismusinsel die hohen Besucherzahlen interpretieren sollte und an welchen Kriterien überhaupt der Erfolg bemessen werden sollte. Zahlen in ganz Spanien Nicht nur Mallorca, ganz Spanien hat die Besucherzahlen weiter gesteigert. Registriert wurden insgesamt 85,1 Millionen ausländische Urlauber. Deren Ausgaben werden mit insgesamt 108,7 Milliarden Euro angegeben - das sind 18,5 Prozent mehr als im Jahr 2022. Unterdessen deuten die Aussagen auf der Tourismusmesse Fitur sowie auch die Planungen der Hoteliers auf ebenfalls hohe Urlauberzahlen in der kommenden Saison hin. An der Playa de Palma etwa werden im Februar bereits 29 Hotels in die Saison starten. Zusammengerechnet mit den Gästehäusern, die im Winter nicht geschlossen haben, dürften damit Ende des Monats schon 47 Prozent der Hotels geöffnet haben.