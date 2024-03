Diese Hotels eröffnen 2024 auf Mallorca neu

Noch mehr Luxus für die Insel, mehrere kleine Schmuckstücke und die aufgehübschte Rückkehr eines Klassikers an der Playa de Palma – so zeigen sich die neuen Hotels, die in diesem Jahr auf Mallorca ihre Pforten öffnen.

Hotel Neptuno

Beginnen wir mit dem Playa-Klassiker, den viele deutschsprachige Mallorca-Urlauber kennen dürften: dem Hotel Neptuno. Die Schweizer Kette Universal Beach Hotels erwarb die Unterkunft im vergangenen Jahr und hat sie während der Winterpause ordentlich umgestaltet. Die Renovierung läuft gerade noch, eröffnet werden soll das Vier-Sterne-Haus dann am 26. April.

Neu gemacht werden vor allem die 114 Zimmer des Hotels. Von allen Räumen wird das Meer zu sehen sein, es wird acht Suiten geben mit eigener Bar und sogar einem Schallplattenspieler sowie einer kleinen Vinylauswahl. Das gehört zum Retro-Konzept, das unter anderem auch die Wiederbelebung der Diskothek Joy Palace vorsieht, allerdings mit einer stärker gastronomischen Ausrichtung. Man wolle sich bewusst vom Ballermann-Stil abheben und einen anderen Fokus hineinbringen, heißt es bei Universal.

Dazu gehört unter anderem auch, dass es in dem Adults-only-Hotel, das für Gäste ab 16 Jahren zugänglich ist, zwei sogenannte Naughty Rooms geben wird. Wer sie bucht, hat einen Whirlpool im Zimmer sowie ein rundes Bett und strategisch angebrachte Spiegel für erotische Spiele. Erneuert wird auch die Fassade: das terrakottafarbene Rot weicht einem Weiß.

Hotel Formentor

Mit Spannung erwartet wird auch die Neueröffnung des Fünf-Sterne-Hotels Four Seasons Formentor, das im Juni die ersten Gäste empfangen soll. Nach dem zunächst nicht geplanten Abriss und dem Neubau werden die Dimensionen des Traditionshauses beibehalten, das bereits 1929 eröffnet wurde und Prominente wie Winston Churchill, Audrey Hepburn oder auch Helmut Schmidt beherbergte. Die Zahl der Zimmer schrumpft deutlich von 148 auf 108. Die Räumlichkeiten sollen im Gegenzug deutlich größer ausfallen. Vier Restaurants lassen auf kulinarischer Ebene kaum einen Wunsch offen.

Hotel Punta Negra

Einen zweiten luxuriösen Neuzugang gibt es am anderen Ende der Insel mit dem Hotel Punta Negra an der gleichnamigen Bucht zwischen Palmanova und Portals Nous. Die chinesische Luxuskette Oriental Mandarin hat hier ebenfalls ganze Arbeit geleistet und das Hotel aus dem Jahr 1966 komplett niedergerissen und wieder aufgebaut. Der genaue Eröffnungstermin steht noch nicht fest, die Rede ist von Sommer 2024. Das neue Hotel soll 131 Zimmer umfassen, davon 44 Suites, plus neun Bungalows.

IT Mallorca Unique Spaces

Hinzu kommen in diesem Jahr weitere Boutique-Hotels. Exklusiv geht es dabei im IT Mallorca Unique Spaces in Valldemossa zu. Es ist in einem Gebäude direkt gegenüber der Kartause untergebracht, mit einem Panoramablick auf Kirche und Gärten. Im neuen Fünf-Sterne-Hotel stehen zwölf Zimmer zur Verfügung.

s'Arracer del Dimoni

Ein etwas anderes Boutique-Hotel eröffnet im Frühjahr in Santa Margalida. Im „s’Arracer del Dimoni“ (Unterschlupf des Teufels) ist der Name Programm: Das Hotel ist den mallorquinischen Teufeln gewidmet, den dimonis. Die Wände des nach dem Abriss neu aufgebauten Dorfhauses zieren Bilder der verschiedenen Teufel, die zu den Fiestas ihr Unwesen treiben.

Son Molí Grand House & Garden

Ein weiteres Boutique-Hotel eröffnet voraussichtlich im Mai in Es Pil·larí nicht weit von der Playa de Palma. Das Son Molí Grand House & Garden gehört zum Can Bordoy in Palmas Altstadt. Und im April soll das neue Copaiba by Honne Hotels an der Playa de Palma die Türen öffnen. Das Drei-Sterne-Haus hat 80 Zimmer.