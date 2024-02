Die Einwohner von Palma sind es gewohnt, in ihren Briefkästen Flugblätter von häufig ausländischen Immobilienunternehmen zu finden, in denen sie aufgefordert werden, ihre Häuser und Wohnungen zu verkaufen. Schließlich ist Mallorca bei vielen Nord- und Mitteleuropäern enorm angesagt. Die Zettel, die die Bewohner der Viertel Santa Catalina und Son Espanyolet allerdings am Freitag (23.2.) vorfanden, beinhalteten eine andere Botschaft.