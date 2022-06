Die gesitteten Sitzkonzerte mit streng begrenzter Zuschauermenge haben vorerst ausgedient: In den kommenden Wochen und Monaten stehen jede Menge Konzerte und Festivals wie vor Pandemie-Zeiten an. Hier eine Zusammenstellung der Highlights.

Legends VIP

„Old but gold“: Die Konzertreihe Legends VIP holt internationale Größen auf den Golfplatz in Camp de Mar im Südwesten von Mallorca. Los geht es mit der Band Foreigner („I Want To Know What Love Is“) bei der Classic Rock Night (14.6.). Der kanadische Rockstar Bryan Adams spielt am 17.7., Trevor Horn („Video Killed The Radio Star) am 27.7. im Mallorca Country Club in Santa Ponça. Im August geht es eben dort weiter mit The Boomtown Rats (5.8.), einer Blues Night, unter anderem mit Tito Jackson und Chris Jagger (10.8.), sowie mit Auftritten von Tony Hadley (19.8.) und dem Kuschelrocker Richard Marx (25.8.).

Port Adriano Mallorca Festival

In Port Adriano steht die zehnte Jubiläumsausgabe des Musikfestivals an. Gefeiert wird das mit drei Konzerten: Von Disco-Legende Nile Rodgers und seiner Band Chic (20.7.), The Dire Straits Experience (6.8.) und der schottischen Popband Texas (12.8.).

Mallorca Live Festival

Das größte Festival der Insel, das Mallorca Live Festival, lässt sich dieses Jahr wahrlich nicht lumpen und holt am 24., 25. und 26.6. etliche hochkarätige Musiker auf das Gelände des alten Wasserparks in Calvià. Headliner am Freitag ist C. Tangana, dazu spielen unter anderem Editors, Izal und Kase.O. Am zweiten Festivaltag stehen Christina Aguilera, Franz Ferdinand, Supergrass, Jeff Mills, Temples und andere Bands auf der Bühne. Am Sonntag wird dann die Sternstunde für Muse, Justice, Metronomy sein.

Das Festival-Gelände bleibt allerdings nicht lange leer: Schon am 27.6. tritt dort der Salsa-Sänger Marc Anthony auf, und ab Juli legt der Mallorca Live Summer mit einer Reihe an Solo-Konzerten nach. Zu den Highlights zählen dabei Sebastián Yatra (21.7.), Zaz (31.7.), Álvaro Soler (14.8.), Dani Martín (12.8.) oder Lola Indigo (27.8.). Dazu bringt das neue Event „Mel Fest“ am 2.9. Hip-Hop nach Calvià.

Eine weitere Ankündigung, die Mallorca Live kürzlich aus dem Hut gezaubert hat, ist eine Kollaboration mit dem Festival Sónar in Barcelona, einer Referenz für elektronische und experimentelle Musik. Unter dem Titel „Un SónarVillage a s’horabaixa“ kommt ein Ableger an drei Terminen im Sommer auf die Insel: am 16.7., 6.8. und 3.9.

Origen Fest

Mit dem Origen Fest auf dem Gelände Son Fusteret hat Mallorca ein hauseigenes, beachtenswertes Festival für elektronische Musik auf Lager. Drei Termine stehen dieses Jahr noch aus. Für deutsches Feiervolk ein Muss: Der Berliner DJ Paul Kalkbrenner kommt als Headliner am 10.7. Am 14.8. geben sich der Schweizer DJ Luciano, Michael Bibi und Ibiza-Urgestein Paco Osuna die Ehre. Die letzte große Party ist am 4.9. geplant.

Sons de Nit

Bereits gestartet ist die Open-Air-Konzertreihe Sons de Nit. Doch es folgen noch weitere Musikabende an magischen Orten der Insel, darunter das Castell de Bellver oder das Claustre de Sant Domingo in Pollença. Kommende Termine sind: Gregor Barnett (16.6.), Marina Rossell (25.6.), Billy Nomates (30.6.), Maria Jaume (7.7.), Joan Miquel Oliver (15.7.) und Flor de Toloache (26.7.). Außerhalb der Reihe, aber auch von Fonart organisiert und heiß erseht: das Konzert von Antònia Font (18.6., Inca). Die erfolgreichste Popband Mallorcas hat sich mit einem neuen Album zurückgemeldet.

Mobofest

Das wilde Musikfestival Mobofest in Lloret de Vistalegre steigt am 29. und 30.7. Dabei spielt diesmal die norwegische Indie-Pop-Band Kakkmaddafakka neben lokalen Musikern wie Go Cactus, Papa Topo oder Clara Ingold. Mehr Rock und Pop auf Katalanisch gibt’s am 23.7. beim Festival Canet Rock in Alcúdia.

Reggaeton Beach Festival

Obwohl es in Inca keinen Strand gibt, zelebriert die Stadt dort am 16. und 17.7. das Reggaeton Beach Festival. Auf dem Line-up stehen etwa Myke Towers, Justin Quiles, Jay Wheeler, Eladio Carrión und Lunay.

Cultura es Vida

Etwas ruhig ist es um das Festival Cultura es Vida des Veranstalters Trui geworden, das im vergangenen Jahr neu ins Rennen ging. Angekündigt sind bislang vier Konzerte, darunter aber mindestens ein Knüller: Das katalanische Duo Estopa heizt dem Publikum mit Rumba-Rock ein (21.7.). Zudem stehen Auftritte von Joan Manuel Serrat (3.7.), dem kolumbianischen Pop-Sänger Camilo (19.7.) und Manolo García (18.8.) auf dem Programm.

Rosalía

Last but not least: Der größte Popstar Spaniens, die katalanische Sängerin Rosalía, gibt am 1.8. im Rahmen ihrer „Motomami“-Tour ein Konzert auf dem Gelände Son Fusteret.