Fast fünf Monate war die Straße von Port de Pollença zum Leuchtturm am Cap Formentor wegen Bauarbeiten gesperrt, pünktlich zu Ostern ist die Verbindung nun wieder befahrbar. Und gleich an den ersten Tagen sollen sich chaotische Szenen abgespielt haben. So berichtet es das Online-Portal "Crónica Balear" unter Berufung auf Verkehrsteilnehmer, die dort zwischen Gründonnerstag (6.4.) und Karsamstag (8.4.) unterwegs waren.

Die Öffnung der engen und kurvigen Landstraße fiel zusammen mit der Karwoche, in der auf Mallorca bereits Tausende von Urlaubern mit Mietwagen umherfahren. Und weil die Straße zwischen Juni und September ohnehin für den Individualverkehr gesperrt ist und der Leuchtturm tagsüber nur mit einem Shuttle-Bus von Port de Pollença aus erreicht werden kann, dachten sich offensichtlich viele Urlauber dasselbe: die offene Straße nutzen und mit dem Auto zum Leuchtturm fahren. Mietwagen einfach am Straßenrand abgestellt Verkehrsteilnehmer berichten von "kilometerlangen Staus" und vor allem am Ende der Straße nahe dem Leuchtturm, wo viele Urlauber ihre Mietwagen einfach am Straßenrand abstellen und die letzten Meter zum Cap zu Fuß zurücklegen. Viele der Autos ragen dabei offensichtlich in die Straße und behindern den Verkehr so noch zusätzlich. Die Bauarbeiten, die nun beendet sind, waren bereits im Winter 2021/ 22gestartet und während der touristischen Hochsaison im Sommer unterbrochen worden. Konkret wurde eine Erdsturzmauer entlang der Serpentinenstraße verstärkt. Während der Arbeiten konnten Autos nur bis zum Aussichtspunkt Mirador Es Colomer auf halber Strecke zum Leuchtturm vorfahren. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten bis Ende Januar dauern. Ab dem 1. Juni und bis einschließlich 30. September wird die Straße für den Individualverkehr zwischen 10 und 22.30 Uhr dann wieder gesperrt. Die Autos dürfen dann nur noch bis zum Strand Formentor und dem angrenzenden Parkplatz fahren.