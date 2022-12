Während sich Deutschland langsam berechtigt Hoffnung auf weiße Weihnachten macht, ist es auf Mallorca vor dem Fest grau. In den kommenden Tagen versteckt sich die Sonne meist hinter Wolken.

Zum Feiertag am Donnerstag (8.12.) gelangen nur phasenweise wenige Sonnenstrahlen auf die Insel. Der Himmel ist wolkenverhangen, die Regenwahrscheinlichkeit aber relativ gering. Der spanische Wetterdienst Aemet beziffert sie von 12 bis 18 Uhr in Palma de Mallorca mit 25 Prozent, davor und danach mit 0 Prozent.

Der Wind weht schwach aus südlicher Richtung, gewinnt im Tagesverlauf aber an Stärke hinzu. Die Temperaturen erreichen am Nachmittag Höchstwerte um die 18 Grad. Die Wintersonnenwende naht. Der Sonnenuntergang ist um 17.26 Uhr, eher wird die Sonne in diesem Jahr nicht mehr untergehen. Die Nacht bleibt bei 12 Grad in der Inselmitte und bis zu 15 Grad an den Küsten mild.

Buenos días,

¡Vaya cambios en las temperaturas que nos esperan: desde máximas de invierno, 14°C 🥶, el domingo, hasta 22°C el martes!

Ah! Y probabilidad de lluvias ☔ todos los días, eso sí: unos más que otros! 😉 pic.twitter.com/Z4m3QwzZxL — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) 8 de diciembre de 2022

Am Freitag wird es sehr wechselhaft. Am Morgen dürfte es regnen, danach scheint erstmal die Sonne. Tagsüber folgt ein Sonne-Wolken-Mix, ehe es gen Abend gänzlich zuzieht und wieder regnet. Gewitter sind möglich und könnten sogar heftig sein. Die Temperaturen bleiben konstant.

So wird das Wetter auf Mallorca am Wochenende

Die Wetteraussicht für das Wochenende macht es schwer, große Pläne zu schmieden. Samstagvormittag dürfte es ordentlich schütten und zu Gewitter kommen. Am Nachmittag zeigt sich auch mal die Sonne. Die Höchstwerte bleiben bei 18 Grad. Partygänger sollten eine dicke Jacke mitnehmen, denn nachts wird es spürbar kälter. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad.

Am Sonntag stürzen die Temperaturen auf Höchstwerte von 13 Grad in der Inselmitte, 15 Grad an den Küsten. Es ist den ganzen Tag grau, am Vormittag eher trocken, am Nachmittag eher nass.

Zum Start in die neue Woche geht es regnerisch weiter, dafür steigen die Temperaturen aber wieder auf bis zu 22 Grad. Dann kann immerhin die Heizung ausbleiben. /rp