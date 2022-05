Spanisch lernen: So sprechen Sie über Menstruation und Regelschmerzen

Es ist einer dieser wichtigen Sätze, die wir im Sprachkurs leider nicht lernen: Creo que me va a bajar la regla. Wörtlich übersetzt heißt er etwa: „Ich glaube, die Regel geht mir runter.“ Gemeint ist: „Ich glaube, ich bekomme meine Tage/meine Regel/meine Menstruation/meine Monatsblutung.“ Angesichts der Tatsache, dass es sich um eine ziemlich häufige Angelegenheit handelt, unter der zudem sehr viele Menschen aufgrund von Schmerzen (los dolores), Gereiztheit (las irritaciones) oder dem Umgang mit den Blutungen (los sangrados) leiden, wird über das Thema eigentlich sehr wenig gesprochen. Para muchas personas sigue siendo un tabú. (Für viele Personen bleibt es ein Tabuthema.)

Ein Gesetzesvorhaben soll in Spanien Krankschreibungen bei starken Menstruationsschmerzen vereinfachen

Es gibt sogar Ratgeberseiten im Internet dazu, wie man seinen Mitmenschen möglichst verschleiert mitteilt, dass man la regla hat und deswegen womöglich keine Lust hat, an den Strand zu gehen. Dort finden wir Sätze wie: El árbitro me ha sacado tarjeta roja. (Der Schiedsrichter hat mir die Rote Karte gezeigt.) Para mí hay bandera roja estos días. (Diese Tage weht bei mir die rote Flagge.) Oder gar: Se me ha vuelto a abrir esa herida que nunca cierra. (Bei mir ist diese Wunde wieder aufgegangen, die niemals ganz verheilt.) Der beste Satz bleibt wahrscheinlich: Tengo la regla y no me siento bien. (Ich habe meine Tage und fühle mich nicht gut.) Und eine gute Antwort ist wahrscheinlich: Ánimo, dime si puedo ayudarte en algo. (Kopf hoch, sag mir, wenn ich dir irgendwie helfen kann.)

Diese Tage reden die Spanierinnen und Spanier verhältnismäßig viel und offen über die menstruación. Grund dafür ist ein Gesetzesvorhaben der spanischen Linksregierung. Die Gleichstellungsbeauftragte Irene Montero verspricht: Vamos a reconocer por ley el derecho de las mujeres con menstruaciones dolorosas a una incapacidad temporal especial que será costeada por el Estado. (Wir werden Frauen mit schmerzhaften Menstruationen per Gesetz das Recht auf zeitweise Arbeitsunfähigkeit garantieren und die Kosten dafür staatlich finanzieren.) Seitdem schafft es die regla dolorosa (schmerzhafte Regel) auf die Titelseiten der Zeitungen und wird manchmal zum Gespräch am Café-Tisch. Un paso más para superar el tabú. (Ein weiterer Schritt, um das Tabu zu brechen.)