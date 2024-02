Spanisch lernen: So sprechen Sie richtig über politische Überläufer

Die Krise bei der rechtsextremen Partei Vox auf den Balearen hat Mallorca ganz schön auf Trab gehalten. Und auch sprachlich gibt es Neuigkeiten: Sprach man zunächst noch von den diputados díscolos oder rebeldes (den rebellischen Abgeordneten), war sehr bald die Rede von den tránsfugas, also den „Abtrünnigen“ oder „Überläufern“. Allerdings sind die Abgeordneten ja nicht „zum Feind übergelaufen“ (pasarse a las filas enemigas) oder in eine andere Partei eingetreten (afiliarse a otro partido), sondern haben sich wohl einfach mit der Parteiführung überworfen (romper con la dirección del partido). Wahrscheinlich ist mit dem Ausdruck tránsfuga noch nicht das letzte, das passende Wort gefunden.

Wie fast jede Woche nehmen wir die aktuelle Lage auf Mallorca zum Anlass, etwas über die spanische Sprache zu lernen. Und da bieten die Vorsilben trans- (mit „n“) und tras- (ohne „n“) eine gute Gelegenheit. Denn kaum ein Muttersprachler ist sich hier hundertprozentig sicher: Heißt es tránsfuga oder trásfuga, el transporte (Transport) oder trasporte, la transparencia (Transparenz) oder trasparencia, el transbordo (das Umsteigen / Umladen) oder trasbordo? Die Antwort bei all diesen und vielen weiteren spanischen tra(n)s-Wörtern heißt schlicht und ergreifend: Beide Varianten sind üblich, richtig und gleichbedeutend. So gilt es auch bei tra(n)scribir (transkribieren), tra(n)sferir (verlegen, überweisen, übertragen) und tra(n)smitir (übermitteln, übertragen, etwas ausrichten). Auch die Adjektive tra(n)satlántico (transatlantisch) und tra(n)snacional (transnational) sind laut Spanischer Sprachakademie ausdrücklich in beiden Formen korrekt.

Es gibt auch Ausnahmen

Allerdings gibt es leider auch eine ganz Menge Ausnahmen dieser Beliebigkeit: Wörter wie trasnochar (die Nacht durchmachen), traspasar (übertragen, durchbohren, durchdringen), trashumar (Herde auf andere Weide treiben), el trastorno (Störung, Durcheinander, Wirrung) vertragen kein „n“ in der Vorsilbe. Bei la transición (Transition), transexual (transsexuell), transeúnte (vorübergehend, Passant, nicht ortsansässig) oder transiberiano (transsibirisch) darf das „n“ wiederum nicht fehlen.

- Trasplantar: umpflanzen, umtopfen, umsiedeln, transplantieren - En primavera se trasplanta el tomate del semillero al huerto. Im Frühling pflanzt man die Tomaten aus dem Anzuchttopf in den Gemüsegarten um. - El trasplante de órgano: Organtransplantation - Ojo, que el tra(n)sbordo en el aeropuerto de Madrid puede ser un poco complicado. Según qué terminal te toca es fácil perderse. Pass auf, das Umsteigen am Flughafen von Madrid kann ein bisschen kompliziert sein. Je nachdem, welches Terminal du erwischt, kann man sich leicht verlaufen. - Los residentes tienen derecho a parquin gratuito, los transeúntes deben pagar. Anwohner haben das Recht auf kostenloses Parken, die nicht Ortsansässigen müssen zahlen. - Los transeúntes paraban para ver el espectáculo en la calle. Die Passanten blieben stehen, um sich das Spektakel auf der Straße anzuschauen. - La nueva ley tiene una cláusula transitoria. Das neue Gesetz hat eine Übergangsklausel. - El término „la transición española“ describe los primeros años tras la muerte de Franco y la transición desde la dictadura a la democracia. Der Ausdruck „spanische Transition“ beschreibt die ersten Jahre nach dem Tod von Franco und den Übergang von der Diktatur in die Demokratie. - La trastienda: Hinterzimmer (eines Ladens) - La trastienda de la negociación: die nicht öffentlichen Absprachen einer Verhandlung - Tener trastienda: raffiniert vorgehen

Manchmal ist auch das „s“ aus „trans“ verschwunden

Die lateinische Vorsilbe trans- bedeutet so viel wie „durch", „hindurch", „über" oder „auf die andere Seite". Dass aus dieser Silbe bei manchen Wörtern nach und nach das „n" verschwand, haben wir bereits an vielen Beispielen gesehen. Bei Ausdrücken wie la traducción (Übersetzung) und la tradición (Überlieferung, Tradition) ging darüber hinaus auch das „s" verloren. Das gilt auch für das im Norden Mallorcas gelegene „Tramuntana"-Gebirge, das seinen Namen vom lateinischen Ausdruck für den „Nordwind" hat. Dieser wehte „transmontanus" (also „über die Berge") und brachte die meist kalte Luft mit.

Diese können auch verwirrend sein

Für „post-“ oder „pos-“ gibt es eine einfache Regel. Eine ähnliche Unsicherheit wie der zwischen trans- und tras- gibt es im Spanischen zwischen post- und pos-. Denn meist gelten beide Formen der aus dem Lateinischen stammenden Vorsilbe. Die Empfehlung der Sprachakademie ist hier aber einfacher: In der Regel sollte man pos- benutzen. Das gilt sowohl für Wörter, deren zweiter Teil mit einem Konsonanten beginnt (el posdata = Postscriptum; el posgrado = Postgraduiertenstudium) als auch für die mit Vokal (pos - electoral = nach der Wahl; posoperatorio = nach der OP). Nur wenn es mit einem „s“ weitergeht, sollte das „t“ davorstehen (el postsocialismo = Postsozialismus; postsoviético = postsowjetisch).