Angesichts der Reisebeschränkungen von Großbritannien und der Einstufung Spaniens von Seiten Deutschlands als Hochrisikogebiet war bis vor Kurzem fraglich, wie schnell sich der Tourismus auf Mallorca erholen würde. Nachdem Deutschland inzwischen Spanien aber von der Liste der Hochrisikogebiete gestrichen und Großbritannien das Ende der Reisebeschränkungen verkündet hat, ist der Optimismus bei den mallorquinischen Hoteliers groß. Laut einer Pressemitteilung der Hoteliersvereinigung FEHM sollen im April bereits 84 Prozent der Hotels, die der FEHM angeschlossen sind, geöffnet haben. Diese Zahl ergab eine Umfrage unter den FEHM-Häusern.

Im März noch 44 Prozent der Hotels offen

Während im Februar und 26 Prozent und im März etwa 44 Prozent der Hoteliers öffnen wollten, vertrauen für April 84,3 Prozent der Unternehmer darauf, dass sie für Urlauber geöffnet haben. Auffällig ist hier der Unterschied zum Jahr 2021. Mitten in der Corona-Pandemie hatten damals im April nur 17 Prozent der Hotels Urlauber empfangen. Inwiefern die Ukraine-Krise den Tourismus beeinflussen könnte, könne man derzeit allerdings noch nicht absehen, teilt die FEHM mit.

Die Gegenden, in denen prozentual die meisten Häuser geöffnet haben, sind im März Sóller und Palma-Cala Major mit rund 88 Prozent der verfügbaren Häuser. In der Gegend um Pollença sind 64 Prozent der Hotels geöffnet und an der Playa de Palma rund 55 Prozent.

Starker Anstieg im April

Im April geht es dann sprunghaft auf 100 Prozent in Portocolom hoch. An der Playa de Muro haben so gut wie alle Häuser offen (99 Prozent) und auch in Pollença stehen mit 96 Prozent nahezu alle Hotelzimmer zur Verfügung. An der Playa de Palma sollen dann 93 Prozent der Unterkünfte geöffnet sein. In Palmanova-Magaluf und Camp de Mar sind 87 Prozent der Hotels verfügbar und in Santa Ponça 85 Prozent.

Erst Anfang der Woche hatte die Balearen-Regierung die Hoteliers dazu aufgerufen, zum 1. April möglichst alle Angestellten wieder in Lohn und Brot zu holen, weil am 31. März die Kurzarbeiterregelung ERTE ausläuft. Die Hoteliers hatten zunächst noch zögerlich auf diese Forderung reagiert.