Insel-Erstligist Real Mallorca hat am Samstag (15.1.) den Einzug ins Pokal-Viertelfinale geschafft. Im Achtelfinale der Copa del Rey setzte sich das Team von Trainer Luis García Plaza im Stadion von Son Moix mit 2:1 gegen Espanyol Barcelona durch. Für die Mallorquiner ist es der erste Viertelfinal-Einzug seit der Saison 2011/12.

Im Vergleich zu den jüngsten Liga-Auftritten war Real Mallorca kaum wiederzuerkennen. Nach drei Niederlagen in Folge spielten die Hausherren gefällig nach vorne und gingen in der 32. Minute durch Takefusa Kubo mit 1:0 in Führung. Der Japaner setzte einen Freistoß mustergültig über die Mauer und direkt neben den Pfosten. Zuvor hatten sich beide Mannschaften einen engagierten Kampf auf Augenhöhe geliefert. Beide spielten mutig auf das gegnerische Tor, die besseren Chancen hatten sogar die Gäste.

In der zweiten Halbzeit hatte erneut Espanyol direkt die Chance auf den Ausgleich, vergab aber. Real Mallorca riss die Partie wieder an sich und baute in der 60. Minute den Vorsprung aus. Salva Sevilla brachte eine Ecke in den Strafraum, und Abdón Prats setzte sich zwischen vier Spielern von Espanyol durch und verwertete den Eckball zum 2:0. Der Anschlusstreffer fiel dann nur zwei Minuten später und wurde nur unter großem Protest der Hausherren gegeben. Einen Freistoß führte Espanyol aus, bevor der Schiedsrichter den Ball freigegeben hatte. Puado bekam den Ball und traf. Der Schiedsrichter zog den Videobeweis zu Rate und ließ sich fünf Minuten Zeit, um den Treffer schließlich zu geben.

Es blieb allerdings beim knappen Sieg für die Gastgeber, auch wenn Espanyol Barcelona in der Nachspielzeit noch eine hochkarätige Chance hatte. Nun steht für Real Mallorca wieder Liga-Alltag an. Am Samstag (22.1.) geht es um 16.15 Uhr zum FC Villarreal.

Mit Atlético Baleares könnte am Sonntag (16.1.) ein zweites Insel-Team ins Viertelfinale einziehen. Der Drittligist von Präsident und Eigentümer Ingo Volckmann hat um 12 Uhr im Estadi Balear den Erstligisten FC Valencia zu Gast. Mit Getafe und Celta de Vigo hat Atlético Baleares bereits zwei Mannschaften aus der Primera División aus dem Pokal gekegelt. /jk