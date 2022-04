699 Tage – eine lange Zeit. So lange galt die Maskenpflicht in Innenräumen auf Mallorca. Eingeführt erst gut zwei Monate nach Beginn der Pandemie, weil anfangs einfach nicht genügend Masken zur Verfügung standen, hat sich das Stück Stoff im Gesicht schnell zum Symbol der Pandemie gemausert. Und zu einem unverzichtbaren Utensil zum Schutz vor allem der älteren und schwächeren Mitmenschen. Die allermeisten Mallorquiner – ebenso wie die Spanier – haben das schnell verstanden und sich mit der geringsten und gleichzeitig effektivsten aller möglichen Einschränkungen abgefunden.

Nun darf die Maske wieder weggelassen werden, sollte sie aber nicht. Zumindest nicht überall. Dort, wo viele Personen zusammenkommen, wie etwa im öffentlichen Nahverkehr oder bei Veranstaltungen, gebieten es der gesunde Menschenverstand und die gegenseitige Rücksichtnahme, weiterhin Maske zu tragen. Zumindest so lange, bis Covid-19 kein Thema mehr ist. Immerhin sterben in Deutschland jeden Tag noch immer mehrere Hundert Menschen an oder mit der Erkrankung.

Und es sieht alles danach aus, als würden die meisten Menschen tatsächlich weiter Maske tragen wollen. Laut einer Umfrage der Zeitung „El País“ haben rund 70 Prozent der Spanier vor, in Geschäften, in Kinos oder in Theatern weiterhin Mund und Nase zu bedecken. Und in einer Umfrage der MZ gaben immerhin noch 40 Prozent der Teilnehmenden an, dass sie nicht auf die Maske verzichten wollen. Es wäre eine gute Nachricht, wenn es so käme.